Соответствующее мнение озвучил секретарь СНБО во время телемарафона. По словам Алексея Данилова, ряд российских областей не будет чувствовать себя в безопасности до тех пор, пока Украина не одержит победу, передает 24 Канал.
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Брянской и Курской областям приготовиться
На фоне рейда в Белгородской области следует ожидать прорывов в других. У их жителей не будет покоя столько времени, сколько путинский режим будет осуществлять агрессию против нашего государства.
Брянская, Курская, Воронежская область и другие края – они не могут быть в безопасности с учетом того, что количество российских граждан, против того (путинского – 24 Канал) режима, конечно, они могут в любой точке России вставать на протесты. Более того, я уверен, что это будет постоянный процесс к нашей победе,
– подчеркнул Данилов.
Заметим, что на рейд в Белгородской области остро отреагировала пропагандистка Ольга Скабеева. По ее словам, еще позавчера никто не мог представить себе наступление на Белгородщину. И что, мол, на фоне этого следует ожидать, что международные партнеры предоставят Украине не только истребители F-16, но и ядерное оружие.
Нам сложно диагностировать заболевание, которым страдает Скабеева. Можем отметить, что Украина не причастна к ситуации на Белгородщине.
Рейд на Белгородщине: какая роль Украины
- Представитель легиона "Свобода России", координатор Политцентра Илья Пономарев рассказал, как добровольцам удалось попасть на территорию страны-агрессора. По его словам, этому поспособствовала коррупция.
- Россияне буквально разворовали 125 миллионов долларов, которые выделили Пригожину для строительства оборонительных укреплений. Таким образом, добровольцы смогли практически беспрепятственно войти на территорию Брянщины.
- Единственное сопротивление, на которое они наткнулись, – пограничники и вооруженные формирования. И то они сначала разбежались, а после этого вообще скрылись.
- Если говорить о роль Украины в рейде, так она отсутствует. Ни одного нашего военного на территории Белгородской области нет. Так же, как и техники. Они используют ту, которую удалось затрофеить во время деоккупации Харьковщины.