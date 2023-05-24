Соответствующее мнение озвучил секретарь СНБО во время телемарафона. По словам Алексея Данилова, ряд российских областей не будет чувствовать себя в безопасности до тех пор, пока Украина не одержит победу, передает 24 Канал.

Читайте также "Освобождение" городов, контроль над частью региона: все, что происходит на Белгородщине

Брянской и Курской областям приготовиться

На фоне рейда в Белгородской области следует ожидать прорывов в других. У их жителей не будет покоя столько времени, сколько путинский режим будет осуществлять агрессию против нашего государства.

Брянская, Курская, Воронежская область и другие края – они не могут быть в безопасности с учетом того, что количество российских граждан, против того (путинского – 24 Канал) режима, конечно, они могут в любой точке России вставать на протесты. Более того, я уверен, что это будет постоянный процесс к нашей победе,

– подчеркнул Данилов.

Заметим, что на рейд в Белгородской области остро отреагировала пропагандистка Ольга Скабеева. По ее словам, еще позавчера никто не мог представить себе наступление на Белгородщину. И что, мол, на фоне этого следует ожидать, что международные партнеры предоставят Украине не только истребители F-16, но и ядерное оружие.

Нам сложно диагностировать заболевание, которым страдает Скабеева. Можем отметить, что Украина не причастна к ситуации на Белгородщине.

Рейд на Белгородщине: какая роль Украины