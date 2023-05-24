Правда, следует отметить, что она свято убеждена в том, что именно Украина напала на Белгородскую область. Впрочем, и сами российские добровольцы, и чиновники подчеркивают, что украинские военные здесь ни при чем.

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Скабеева боится, что Украина получит ядерку

Во время сегодняшнего эфира у Ольги Скабеевой поехала крыша. Она уже высказывает предположение, что Украина получит от международных партнеров ядерное оружие

Военный обозреватель Ходаренок считает, что это невозможно. На что Скабеева решила припомнить все то, что раньше считалось "невозможным". Мол, до этого международные партнеры говорили, что не предоставят нашему государству HIMARS, дальнобойную артиллерию, танки, ракеты Storm Shadow и истребители. Все это казалось нереальным. Но все это сейчас помогает отправлять на тот мир врага.

"Состояние истерическое, я бы так сказала", – перебила она Ходаренка, который рассказывал о напряжении в некоторых вопросах.

Скабеева придумала басню о ядерном оружии для Украины: смотрите видео

Собственно, Скабеева подчеркнула, что передача всего этого вооружения казалась невозможной, как и "атака на Белгородскую область, которая считалась невозможной еще позавчера".

Пройдемся по участию украинцев в рейде на Белгородщине. Опровергают это заявление как добровольцы, так и чиновники.

Украинских военных на Белгородщине нет