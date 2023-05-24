Представитель легиона "Свобода России", координатор Политцентра, Илья Пономарев объяснил, как это произошло. Он отметил, что прежде всего следует благодарить безумную коррупцию внутри страны-агрессора.

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Деньги на укрепление обороны осели в карманах

Пономарев отметил, что россияне банально разворовали средства, которые выделили на строительство так называемых оборонных линий. Собственно, говорится о 125 миллионов долларов. За эту сумму Пригожин должен был наставить своих пирамидок. Как бы то ни было, добровольцы просто не увидели такого рода препятствий на своем пути.

Было определенное сопротивление со стороны пограничников и предоставленных им вооруженных формирований, но в итоге они просто разбежались и убежали.

– отметил он.

Представитель легиона подчеркнул, что хоть добровольцы и входят в ВСУ, но "никакой роли украинских военных там (в Белгородской области – 24 Канал) нет". По его словам, сейчас проходит российская операция. Ее спланировали и выполняют граждане России.

Пономарев еще раз подчеркнул, что ни один украинский военный на территории России не действовал. Аналогичная ситуация и с вооружением. Для рейда использовали танки, которые удалось затрофеить во время освобождения из-под оккупации Харьковщины.

Заметим, что слова Пономарева подтверждает также украинский чиновник. Он, на условиях анонимности, рассказал, что ему известно об участии Украины в рейде Белгородской области.

Украинцы обороняли границу