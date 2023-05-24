Представник легіону "Свобода Росії", координатор Політцентру, Ілля Пономарьов пояснив, як це сталося. Він зазначив, що передовсім слід завдячувати шаленій корупції всередині країни-агресорки.

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Гроші на укріплення оборони осіли у кишенях

Пономарьов зауважив, що росіяни банально розкрали кошти, які виділили на побудову так званих оборонних ліній. Власне, мовиться про 125 мільйонів доларів. За цю суму Пригожин мав наставити своїх пірамідок. Хай там як, добровольці просто не побачили такого роду перешкод на своєму шляху.

Був певний спротив з боку прикордонників та наданих їм озброєних формувань, але в підсумку вони просто розбіглися та втекли,

– зазначив він.

Представник легіону підкреслив, що хоч добровольці і входять до ЗСУ, але "жодної ролі українських військових там (у Бєлгородській області – 24 Канал) немає". За його словами, зараз відбувається російська операція. Її спланували та виконують громадяни Росії.

Пономарьов ще раз підкреслив, що жоден український військовий на території Росії не діяв. Аналогічна ситуація і з озброєнням. Для рейду залучали танки, які вдалося затрофеїти під час звільнення з-під окупації Харківщини.

Зауважимо, що слова Пономарьова підтверджує також український чиновник. Він, на умовах анонімності, розповів журналістам, що йому відомо про участь України у рейді Бєлгородської області.

Українці обороняли кордон