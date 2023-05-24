Журналісти, посилаючись на високопоставленого українського чиновника, повідомили протилежне. За його словами, захисники України не брали участі у рейді легіону "Свобода Росії" та Російського добровольчого корпусу, який почався 22 травня у Бєлгородській області.

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Українці обороняли кордон України

Виданню NYT він назвав роль українських захисників. За його словами, вони "здебільшого діяли як підтримка". Наші військові займалися обороною українського кордону у районі рейду. Це вони робили на випадок, якщо ворог захоче здійснити контратаку.

Чиновник, який спілкувався на умовах анонімності, зазначив, що російські добровольці також зазнали втрат під час операції. Водночас слід зауважити, що вони не вплинули на боєздатність ані РДК, ані легіону "Свобода Росії".

Натомість слід звернути увагу на заяви російської пропаганди. У Кремлі хизувалися, що "знищили понад 70" бійців. Ба більше, окупанти прагнуть видати їх за громадян України.

Зауважимо, що в OSINT-проєкті Oryx, посилаючись на наявні фото, заявили, що:

Росія втратила у Бєлгородській області один БМП;

російські добровольці – вісім одиниць техніки.

Натомість у "Свободі Росії" зазначили, що їм вдалося знищити мотострілецьку роту, а також кілька одиниць техніки. У РДК також заперечують, що втратили техніку під час проведення операції.

"Цезар", боєць легіону "Свобода Росії", зазначив, що "це перша операція легіону на території Росії, і масштаби наших дій будуть лише збільшуватися".

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