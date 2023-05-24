Журналисты, ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника, сообщили обратное. По его словам, защитники Украины не участвовали в рейде легиона "Свобода России" и Русского добровольческого корпуса, который начался 22 мая в Белгородской области.

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Украинцы обороняли границу Украины

Издание NYT он назвал роль украинских защитников. По его словам, они "в основном действовали как поддержка". Наши военные занимались обороной украинской границы в районе рейда. Это они делали на случай, если враг захочет совершить контратаку.

Чиновник, общавшийся на условиях анонимности, отметил, что российские добровольцы также понесли потери во время операции. В то же время, следует отметить, что они не повлияли на боеспособность ни РДК, ни легиона "Свобода России".

Вместо этого следует обратить внимание на заявления российской пропаганды. В Кремле кичились, что "уничтожили более 70" бойцов. Более того, оккупанты стремятся выдать их за граждан Украины.

Заметим, что в OSINT-проекте Oryx, ссылаясь на существующие фото, заявили, что:

Россия потеряла в Белгородской области один БМП;

российские добровольцы – восемь единиц техники.

В то же время в "Свободе России" отметили, что им удалось уничтожить мотострелковую роту, а также несколько единиц техники. В РДК также отрицают, что потеряли технику во время проведения операции.

"Цезарь", боец легиона "Свобода России", отметил, что "это первая операция легиона на территории России, и масштабы наших действий будут только увеличиваться".

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