Правда, слід зауважити, що вона свято переконана в тому, що це саме Україна напала на Бєлгородську область. Втім, і самі російські добровольці, і чиновники наголошують, що українські військові тут ні до чого.

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Скабєєва боїться, що Україна отримає ядерку

Під час сьогоднішнього ефіру в Ольги Скабєєвої геть поїхав дах. Вона вже висловлює припущення, що Україна отримає від міжнародних партнерів ядерну зброю.

Військовий оглядач Ходарьонок вважає, що це неможливо. На що Скабєєва вирішила пригадати все те, що раніше вважалося "неможливим". Мовляв, до цього міжнародні партнери казали, що не нададуть нашій державі HIMARS, далекобійну артилерію, танки, ракети Storm Shadow і винищувачі. Усе це здавалося нереальним. Але все це зараз допомагає відправляти на той світ ворога.

"Стан істеричний, я б так сказала", – перебила вона Ходарьонка, який розповідав про напругу у деяких питаннях.

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Власне, Скабєєва наголосила, що передача всього цього озброєння здавалася неможливою, як і "атака на Бєлгородську область, яка вважалася неможливою ще позавчора".

Пройдімося по питання участі українців у рейді на Бєлгородщині. Спростовують цю заяву як добровольці, так і чиновники.

Українських військових на Бєлгородщині немає