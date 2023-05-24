Щонайменше від кінця літа вагнерівці не можуть захопити Бахмут на Донеччині, через що у їхнього лідера регулярно трапляються приступити істерії. Про останні маразматичні, комічна та інші висловлювання Пригожина з його останнього інтерв'ю розповідає 24 Канал.
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Про зятя Шойгу
Найбільше обговорення у мережі спричинив уривок, на якому ватажок терористів розповідає про зятя глави міноборони Росії Сєргєя Шойгу, що нібито "поїхав в Арабські емірати" та "трясе там своїми булками".
Також згадав Пригожин про дочку очільника оборонного відомства Росії, що відкриває форти (укріплення) не за свої гроші.
Хтось б'ється, а комусь просто подобається кайфувати від життя,
– поскаржився Пригожин.
Власне, упродовж всього інтерв'ю він нарікав на російських "бюрократів", адже ті почали війну, але тепер дають задню.
Пригожин скаржиться на Шойгу, його зятя та дочку: дивіться відео
Про міць ЗСУ
Пригожин відзначив той факт, що Збройні Сили нарощують свої потужності та зараз є однією з найсильніших армій у світі, яку всі знають та озброюють сучасною технікою: "Вони мають різне озброєння, вони працюють на будь-яких системах: на радянських, на натівських, на чому завгодно – однаково успішно".
Водночас, як констатував ватажок вагнерівців, цілі російського вторгнення в нашу державу – провалились, адже, зокрема, замість того, аби "демілітаризувати" Україну, росіяни ще більше її мілітаризували.
Якщо у них було на початок спецоперації умовно 500 танків, тепер у них їх п'ять тисяч. Якщо воювати тоді вміло 20 тисяч бійців – то тепер 400 тисяч. Як же ми її демілітаризували? Ми навпаки, хр*н знає як, мілітаризували Україну,
– сказав лідер ПВК "Вагнера".
Окрім того, він констатував, що у Збройних Силах високий рівень підготовки бійців, організації та, зокрема, роботи розвідки.
Пригожин заявив про провал "СВО" та успіхи української армії: переглядайте ролик
Бахмут став пеклом для вагнерівців
- Істерика Пригожина не безпідставна. За стільки місяців боїв за Бахмут він втратив близько 100 тисяч бійців вбитими та пораненими. І про це говорив не абихто, а сам президент США Джозеф Байден.
- Разом з тим від зими Пригожин ледь не щотижня заявляє, що його найманці захопили місто-фортецю та подає це як велику перемогу не тільки у боротьбі зі ЗСУ, а й – МО Росії, що не хоче постачати снаряди ПВК.
- На офіційному рівні в нашій державі неодноразово закликали не вірити ворогу. Зокрема, цими днями секретар РНБО Олексій Данілов констатував, що українська армія контролює певну частину Бахмута.