Про це секретар РНБО заявив американським журналістам, коментуючи події на Сході України. Також він підкреслив, що за 10 місяців росіяни втратили величезну кількість живої сили та техніки, намагаючись штурмувати місто.

До теми Росіяни втратили під Бахмутом більше військ, ніж має армія Чехії, – лейтенант Нацгвардії

ЗСУ контролюють частину Бахмута

Данілов підкреслив, що заяви росіян про буцімто "взяття" міста є хибними й відвертою брехнею, адже частина Бахмута перебуває під контролем українських захисників.

Якщо вони (росіяни – 24 Канал) вважають, що взяли Бахмут, я можу сказати, що це неправда. На сьогодні частина Бахмута знаходиться під нашим контролем,

– заявив Данілов.

Секретар РНБО пояснив, що рішення щодо оборони міста ухвалювали на стратегічному рівні. На Ставці головнокомандувача постійно обговорюють та контролюють питання Бахмута. Данілов підкреслив, що уряд розумів, навіщо ухвалював заходи щодо утримання оборони.

Окрім того, він підкреслив, що на Бахмутському напрямку загинула велика кількість російських військових. Мовиться не лише про вагнерівців, а й про спецпризначенців, повітрянодесантні війська та представників інших родів військ Росії. Також росіяни втратили багато техніки й боєприпасів, наступаючи на Бахмут.

"Це була наша успішна стратегічна оборонна операція. Ми 10 місяців утримували територію, де ми їх щодня знищували. Бахмут не можуть взяти 10 місяців. Чим вони можуть похвалитися?" – сказав у коментарі Данілов.

Також Данілов прокоментував довгоочікуваний контрнаступ України. За його словами, остаточне рішення ухвалюватиме Володимир Зеленський. Нині, за словами секретаря РНБО, Україна працює над планом.

"Ми чітко усвідомлюємо, коли, де, як і що потрібно починати. Коли рішення буде прийнято, Росія це обов'язково відчує",

– підсумував він.

Пригожин "бере" Бахмут чи не щотижня

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин неодноразово заявляв, що Бахмут нібито захопили. За місто продовжують точитися запеклі бої протягом кількох місяців.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий пояснив, що таким "вкидам" Пригожина є кілька пояснень. По-перше, за 10 місяців росіянам потрібна хоч якась перемога, а тому роздмухують "взяття" Бахмута. По-друге, ватажок вагнерівців прагне вже відійти від міста, про що теж неодноразово заявляв.

"Це все в рамках одного наративу – на кшталт, "я тут переміг в Бахмуті, дайте мені відповзти, а далі нехай вже регулярне військо", яке він сам обзивав, принижував", – говорить Череватий.