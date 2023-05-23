Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий дав інтерв'ю. У ньому він пояснив, що має на меті Пригожин, коли хизується "взяттям" Бахмута.

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Ворог потребує бодай надуманої перемоги

Відповідні заяви робляться не просто так. На думку Сергія Череватого, на це є щонайменше кілька причин.

"По-перше, їм потрібна хоча б якась, хоча б надумана перемога, адже вони вже зганьбилися на весь світ, коли понад 9 місяців не спроможні взяти районний центр, хоча розмахувалися на "другу армію світу", – наголосив він.

Речник також зауважив, що ПВК "Вагнера" зазнала колосальних втрат в особовому складі. Лиш за добу 21 травня нашим захисникам вдалося ліквідувати 166 окупантів, більшість з яких – найманці Пригожина. Ще 218 зазнали поранень та 5 – потрапили до полону. І все це мовиться про ситуацію на Бахмутському напрямку.

За словами Череватого, Пригожин прагне відповзти та зализати рани. Передували цьому його заяви про "нам не допомагають", "фланги провалили", "боєприпаси не дають".

Це все в рамках одного наративу – на кшталт, "я тут переміг в Бахмуті, дайте мені відповзти, а далі нехай вже регулярне військо", яке він сам обзивав, принижував,

– зазначив він.

Основна причина відповідних заяв, припускає Череватий, пов'язана таки з тим, що у ворога "суттєво пошарпані" можливості. І що найманці на чолі з Пригожиним прагнули б відійти. І в такому разі або не повертатися взагалі, або бодай перегрупуватися, поповнивши втрати в особовому складі завдяки резервам. Правда, за умови, що хтось ці резерви "кухарю Путіна" надасть.

Ми ще півтора місяця назад робили прогноз: якщо втрати будуть на такому ж рівні, а з в'язниць припинять постачати особовий склад, то Бахмут стане для них останнім рубежем. Тоді він ще заперечував ці речі, але вже останні його заяви якраз дуже свідчать про це,

– зазначив Череватий.

Зазначимо, що напередодні Пригожин погрожував, що його найманці у Бахмуті буцімто до 25 травня. І що того дня їх замінять регулярні російські війська. Так ми йому й повірили. Він уже казав, що 10 травня покине місто, але ніхто і нізвідки не виходив.