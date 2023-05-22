Терорист Пригожин заявив, що вагнерівці нібито покинуть зону бойових дій з 25 травня, пише 24 Канал. Він оголосив, що вагнерівців передають свої позиції міністерству оборони Росії.

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Вагнерівцям раптово потрібне переформування

У заяві Пригожин каже, що його бойовики безперервно воюють 428 днів. Він зазначив, що всі подальші задачі будуть виконувати підрозділи міноборони Росії.

Кухар Путіна оголосив, що нібито з 1 червня жодного вагнерівця не буде на передовій. При цьому Пригожин не сказав, що вагнерівці більше не будуть воювати в Україні.

Навпаки, з його слів можна зробити висновок, що в ПВК "Вагнера" більше немає сил та засобів. Зокрема, він пояснив "виведення" вагнерівців потребою у переформуванні.

З 1 червня жодного бійця ПВК "Вагнера" на передньому краї не буде, доти, доки ми не проведемо переформування, дооснащення і донавчання,

– заявив кухар Путіна.

Зверніть увагу. Міністр оборони Олексій Резніков інформував, що Росія втратила під Бахмутом до 70 тисяч вбитими і пораненими військовими. Щодня росіяни втрачають приблизно по батальйону під Бахмутом, але не можуть захопити місто.

Пригожин вже виводив вагнерівців з Бахмута