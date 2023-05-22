Терорист Пригожин заявив, що вагнерівці нібито покинуть зону бойових дій з 25 травня, пише 24 Канал. Він оголосив, що вагнерівців передають свої позиції міністерству оборони Росії.
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Вагнерівцям раптово потрібне переформування
У заяві Пригожин каже, що його бойовики безперервно воюють 428 днів. Він зазначив, що всі подальші задачі будуть виконувати підрозділи міноборони Росії.
Кухар Путіна оголосив, що нібито з 1 червня жодного вагнерівця не буде на передовій. При цьому Пригожин не сказав, що вагнерівці більше не будуть воювати в Україні.
Навпаки, з його слів можна зробити висновок, що в ПВК "Вагнера" більше немає сил та засобів. Зокрема, він пояснив "виведення" вагнерівців потребою у переформуванні.
З 1 червня жодного бійця ПВК "Вагнера" на передньому краї не буде, доти, доки ми не проведемо переформування, дооснащення і донавчання,
– заявив кухар Путіна.
Пригожин вже виводив вагнерівців з Бахмута
- Відомо, що в Пригожина є конфлікт з міноборони Росії через дефіцит боєприпасів. На тлі суперечок Пригожин на початку травня вирішив погрожувати російському міноборони виведенням своїх військ з Бахмута.
- Тоді ватажок вагнерівців пригрозив, що виведе своїх найманців до 10 травня через "снарядний голод", однак не виконав "обіцянку". Пригожин навіть звернувся до Шойгу та Герасимова, де вилаявся на їхню адресу.
- Водночас у Збройних Силах України не підтверджували інформацію про виведення вагнерівців з Бахмута.
- Станом на 22 травня Росії не вдалося захопити Бахмут, хоча Пригожин вкотре переконує у протилежному. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що наші війська у Бахмуті контролюють певні об'єкти та приватний сектор в районі "Літак".
- Натомість окупанти здійснюють зачистку у деяких районах Бахмута. Також відомо, що українські війська просуваються на флангах на Бахмутському напрямку та можуть взяти Бахмут в оточення.