Про це в ефірі 24 Каналу відзначив військовий експерт Олег Жданов. Він підкреслив, що Пригожин дістав останній козир з рукава.
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Буде дірка на фронті
Жданов наголосив, навряд чи Пригожин допущений до керування бойовими діями, але якщо скаже своїм найманцям йти, то вони це зроблять.
І це буде дірка на фронті. Ні у Герасимова, ні у Шойгу немає таких сил і засобів боєздатних,
– зробив висновок експерт.
Він додав, що головна мета такої заяви Пригожина – зберегти бійців, яких буквально вщент знищують. І це вперше, коли колишній "кухар Путіна" ставить російське міністерство перед фактом.
"Фактично, якщо йому вдасться зберегти кістяк своєї організації, він матиме політичну силу. Бо сьогодні в Росії хто озброєний, той і головний, той може диктувати свої умови. Там розгортається шалена боротьба", – сказав Жданов.
Олег Жданов про заяву Пригожина: дивитись відео
Заява Пригожина: основне
- Про рішення Пригожина відвести найманців з Бахмута 10 травня стало відомо 5 числа. Він наголосив, що за відсутності необхідної кількісті боєприпасів вони приречені на смерть. Утім, достеменно вірити цій інформації не варто.
- Перед цим він записав красномовне відео, в якому облаяв Шойгу і Герасимова. Також він показав кількість трупів, аби наголосити на реальних його втратах на фронті.
- Росіяни не підтримали рішення Пригожина і вибухнули люттю в мережі, порівнюючи його слова з черговим жестом доброї волі.