Про це в ефірі 24 Каналу відзначив військовий експерт Олег Жданов. Він підкреслив, що Пригожин дістав останній козир з рукава.

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Буде дірка на фронті

Жданов наголосив, навряд чи Пригожин допущений до керування бойовими діями, але якщо скаже своїм найманцям йти, то вони це зроблять.

І це буде дірка на фронті. Ні у Герасимова, ні у Шойгу немає таких сил і засобів боєздатних,

– зробив висновок експерт.

Він додав, що головна мета такої заяви Пригожина – зберегти бійців, яких буквально вщент знищують. І це вперше, коли колишній "кухар Путіна" ставить російське міністерство перед фактом.

"Фактично, якщо йому вдасться зберегти кістяк своєї організації, він матиме політичну силу. Бо сьогодні в Росії хто озброєний, той і головний, той може диктувати свої умови. Там розгортається шалена боротьба", – сказав Жданов.

Олег Жданов про заяву Пригожина: дивитись відео

Заява Пригожина: основне