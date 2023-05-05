Так, у російських телеграм-каналах росіяни позалишали купу гнівних коментарів, передає 24 Канал.

До теми Пригожин заявив, що 10 травня начебто виведе вагнерівців з Бахмута через "боєприпасний голод"

Реакція росіян на заяву Пригожина

Пресслужба Пригожина поширила його заяву, що через "снарядний голод" найманці 10 травня планують відійти від позицій у Бахмуті. Пригожин пообіцяв відвести їх до тилового табору.

Експерти, аналітики та західні ЗМІ раніше закликали не вірити Пригожин. Ймовірно, він не планує відводити вагнерівців. Однак росіяни розбиратись не стали.

"Жести доброї волі почались?"

"Що ви творите? Дайте снаряди та зброю".

"А ми готуємся до параду. Що за дурня?".

Дехто з представників держави-агресорки каже, що вагнерівцям "пора на відпочинок".

Реакція росіян на заву Пригожина:

Може бути пастка

Раніше Пригожин зняв інше відео, у якому звернувся до Шойгу та Герасимова. Він облаяв їх, вимагаючи дати снаряди. Цей ролик глава ПВК зняв на фоні десятків ліквідованих найманців. Як запевняє він, бійці загинули напередодні.

Військовий експерт Петро Черник зазначив, що ролик з ліквідованими вагнерівцями виклали передовсім для українців. Це може бути російське ІПСО, аби українці повірили, що загарбники достатньо ослабли і можна атакувати їх.