Террорист Пригожин заявил, что вагнеровцы якобы покинут зону боевых действий с 25 мая, пишет 24 Канал. Он объявил, что вагнеровцы передают свои позиции министерству обороны России.

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Вагнеровцам внезапно требуется переформирование

В заявлении Пригожин говорит, что его боевики непрерывно воюют 428 дней. Он отметил, что все последующие задачи будут выполнять подразделения минобороны России.

Повар Путина объявил, что якобы с 1 июня ни одного вагнеровца не будет на передовой. При этом Пригожин не сказал, что вагнеровцы больше не будут воевать в Украине.

Напротив, по его словам, можно сделать вывод, что в ЧВК "Вагнера" больше нет сил и средств. В частности, он объяснил "вывод" вагнеровцев потребностью в переформировании.

С 1 июня ни одного бойца ЧВК "Вагнера" на переднем крае не будет, пока мы не пройдем переформирование, дооснащение и доучение,

– заявил повар Путина.

Обратите внимание. Министр обороны Алексей Резников информировал, что Россия потеряла под Бахмутом до 70 тысяч убитыми и ранеными военными. Каждый день россияне теряют примерно по батальону под Бахмутом, но не могут захватить город.

Пригожин уже выводил вагнеровцев из Бахмута