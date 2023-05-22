Террорист Пригожин заявил, что вагнеровцы якобы покинут зону боевых действий с 25 мая, пишет 24 Канал. Он объявил, что вагнеровцы передают свои позиции министерству обороны России.
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Вагнеровцам внезапно требуется переформирование
В заявлении Пригожин говорит, что его боевики непрерывно воюют 428 дней. Он отметил, что все последующие задачи будут выполнять подразделения минобороны России.
Повар Путина объявил, что якобы с 1 июня ни одного вагнеровца не будет на передовой. При этом Пригожин не сказал, что вагнеровцы больше не будут воевать в Украине.
Напротив, по его словам, можно сделать вывод, что в ЧВК "Вагнера" больше нет сил и средств. В частности, он объяснил "вывод" вагнеровцев потребностью в переформировании.
С 1 июня ни одного бойца ЧВК "Вагнера" на переднем крае не будет, пока мы не пройдем переформирование, дооснащение и доучение,
– заявил повар Путина.
Пригожин уже выводил вагнеровцев из Бахмута
- Известно, что у Пригожина конфликт с минобороной России из-за дефицита боеприпасов. На фоне споров Пригожин в начале мая решил угрожать российскому минобороны выводом своих войск из Бахмута.
- Тогда главарь вагнеровцев пригрозил, что выведет своих наемников к 10 мая из-за "снарядного голода", однако не выполнил "обещание". Пригожин даже обратился к Шойгу и Герасимову, где выругался в их адрес.
- В то же время в Вооруженных Силах Украины не подтверждали информацию о выводе вагнеровцев из Бахмута.
- По состоянию на 22 мая России не удалось захватить Бахмут, хотя Пригожин в очередной раз убеждает в обратном. Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что наши войска в Бахмуте контролируют определенные объекты и частный сектор в районе "Самолет".
- Вместо этого оккупанты осуществляют зачистку в некоторых районах Бахмута. Также известно, что украинские войска продвигаются на флангах Бахмутского направления и могут взять Бахмут в окружение.