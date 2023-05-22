Детали рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Маляр отметила, что, несмотря на бешеные потери, враг продолжает подтягивать туда новые и новые силы.
Россияне не оставляют своей цели и стремятся и дальше продвигаться на Бахмутском направлении. То, что у них может быть проблема с подготовкой новых бойцов – я советую не питать иллюзий. Ключевым остается то, что у них много резервов, ведь эта страна значительно больше по количеству населения,
– объяснила она.
Смогут ли продолжать вести бои за пределами Бахмута
Как допустили аналитики Институт изучения войны (ISW) Из-за истощенности от боевых действий в течение многих месяцев маловероятно, что ПВК Вагнера сможет продолжать операции за пределами Бахмута.
Армия РФ, вероятно, потребует дополнительного подкрепления для содержания города Бахмут и его флангов путем операций по другим направлениям.
Какая сейчас ситуация на Бахмутском направлении
Ситуация на Бахмутском направлении тяжелая, там продолжаются бои. Наши войска в Бахмуте контролируют определенные объекты и частный сектор в районе "Самолет". Враг производит зачистку в районах города, взятых им под контроль.
Продолжается борьба за господствующие высоты на флангах – на Севере и на юге пригорода. Наши бойцы не дают врагу возможности закрепиться там. Враг взимает дополнительные силы и средства,
– добавила Маляр.
По ее словам, оборона Бахмута выполняет свои военные задачи. Наступательный потенциал врага существенно снижен, врагу нанесены огромные потери.