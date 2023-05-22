Такое мнение 24 Каналу выразил майор 3 штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин. По его словам, мобилизованные из псевдореспублик в течение всех девяти лет российско-украинской войны участвовали в боевых действиях.

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"В самом начале полномасштабной войны подразделения так называемой "ДНР" были одними из самых опытных, потому что они все это время участвовали в боевых действиях. Несмотря на все нюансы внутри, они имели огромный опыт и незаурядную подготовку", – сказал Жорин.

Где боевиков из псевдореспублик погибло больше всего

Майор ВСУ отметил, что живых опытных бойцов из псевдореспублик почти не осталось.

"Большинство из них уничтожили мои побратимы в Мариуполе во время попыток захвата города. Именно там погибло огромное количество бойцов так называемой "ДНР" с опытом боевых действий. Они уже навсегда остались вокруг Мариуполя", – рассказал Жорин.

Опытных бойцов из псевдореспублик почти не осталось: смотрите видео

Кроме того, многие мобилизованные погибли на запорожском и донецком направлениях.

По мнению майора, на 90% это уже совершенно другие люди, которые не имеют опыта и не смогут так вести боевые действия. Поэтому с ними не должно быть больших проблем.

Обратите внимание! С начала оккупации Донецкой и Луганской областей Россия развернула в них "мобилизацию", чтобы компенсировать потери в живой силе в войне против Украины. В зависимости от периода масштабы этих мер изменялись, как и способы привлечения.

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