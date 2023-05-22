Таку думку 24 Каналу висловив майор 3 штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін. За його словами, мобілізовані із псевдореспублік протягом усіх дев'яти років російсько-української війни брали участь у бойових діях.

Дивіться також Мій сусід з 2014 року не виходить з дому, – полонений колаборант про мобілізацію на Донбасі

"На самому початку повномасштабної війни підрозділи так званої "ДНР" були одними з найдосвідченіших, тому що вони весь цей час брали участь у бойових діях. Попри всі нюанси всередині, вони мали величезний досвід і неабияку підготовку", – сказав Жорін.

Де бойовиків із псевдореспублік загинуло найбільше

Майор ЗСУ зазначив, що живих досвідчених бійців із псевдореспублік майже не залишилось.

"Більшість з них знищили ще мої побратими в Маріуполі під час спроб захоплення міста. Саме там загинула величезна кількість бійців так званої "ДНР" з досвідом бойових дій. Вони вже назавжди лишилися навколо Маріуполя", – розповів Жорін.

Досвідчених бійців із псевдореспублік майже не залишилось: дивіться відео

Крім того, багато мобілізованих загинуло на запорізькому й донецькому напрямках.

На думку майора, на 90% це вже абсолютно інші люди, які не мають досвіду та не зможуть так вести бойові дії. Тому з ними не має бути великих проблем.

Зверніть увагу! Від початку окупації Донецької й Луганської областей Росія розгорнула в них "мобілізацію", щоб компенсувати втрати в живій силі у війні проти України. Залежно від періоду масштаби цих заходів змінювались, як і способи залучення.

Втрати Росії: останні новини