Проте речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив 24 Каналу, що Су-35 українські сили додали в статистку Генштабу, як знищений. Однак, що саме відбулось з російським літаком, він не уточнив.
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Ігнат зазначив, що пізніше з'явиться інформація щодо ліквідування Су-35, а також який саме "привід" його наздогнав.
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"Ми обережно ставимось до цієї інформації", – підкреслив речник Повітряних сил Збройних Сил України.
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Більше про ймовірне ліквідування російського винищувача Су-35
- Пізно ввечері 21 травня з'явилось повідомлення про знищення українськими силами протиповітряної оборони російського винищувача Су-35.
- Пізніше в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в територіальних водах України на Херсонщині "від'ємного зльоту" зазнав російський винищувач Су-35. Найімовірніше, що літак впав у море, а його пілот загинув на місці.
- Також начальник пресслужби у Силах оборони Херсона Дмитро Плетенчук підкреслив, що ворожий винищувач, ймовірно, мав випустити ракети по південних областях України, зокрема по Херсону.
- Нагадаємо, що 13 травня в Росії стався "літакопад". Тоді у Брянській області впали 4 військових літальних апарати: бомбардувальник Су-34, винищувач Су-35 та 2 гелікоптер Мі-8.
- Раніше, 5 травня, Су-35 спричинив аварію над акваторією Чорного моря за 60 кілометрів від Румунії.