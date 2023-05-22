Проте речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив 24 Каналу, що Су-35 українські сили додали в статистку Генштабу, як знищений. Однак, що саме відбулось з російським літаком, він не уточнив.

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Ігнат зазначив, що пізніше з'явиться інформація щодо ліквідування Су-35, а також який саме "привід" його наздогнав.

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"Ми обережно ставимось до цієї інформації", – підкреслив речник Повітряних сил Збройних Сил України.

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Зверніть увагу! Су-35 є російськими багатоцільовим винищувачем четвертого покоління. Він призначений для ураження повітряних, наземних та надводних цілей, об'єктів інфраструктури, прикритих засобами ППО, а також для ведення повітряної розвідки.

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