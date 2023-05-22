Мовиться про літак Су-35. Деталі повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Ще мінус один ворожий літак! Наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України на Херсонщині "від'ємного зльоту" зазнав російський винищувач Су-35. Обставини утилізації російського літака уточнюються,

– зазначили у Повітряних силах ЗСУ.

Довідка. Су-35 – багатоцільовий російський винищувач четвертого покоління. Цей літак є одним з основних винищувачів ВПС Росії та свого роду перехідною ланкою між винищувачами Су-27 та Су-57. Серійний винищувач для ВКС Росії зветься Су-35С.

Су-35 міг летіти бомбити Україну

Начальник пресслужби у Силах оборони Херсона Дмитро Плетенчук заявив, що ворожий Су-35, попередньо, хотів пустити ракети по південних областях України, зокрема по Херсону.

Відомо, що ворожий Су-35 впав у море, пілоти загинули на місці.

"Літакопад" у Росії

13 травня російська ППО потужно відпрацювала по своїй же авіації. Зокрема, на Брянщині збили Су-35. У той же день у Брянській області розбився ще один літак – Су-34, а також 2 вертольоти Мі-8.

Всі ці 4 російські літаки і вертольоти, які зазнали аварії в Брянській області, входили в одну авіагрупу. Вони мали завдати ударів по Україні, зокрема на території Чернігівської області.

Зверніть увагу! Для Росії знищення авіації разом з пілотами – серйозний збиток. Річ у тім, що підготовка пілотів не тільки дорого коштує, але й вимагає багатьох років.