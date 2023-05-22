Попередньо, він хотів пустити ракети по південних областях України, зокрема по Херсону. Про це повідомив начальник пресслужби у Силах оборони Херсона Дмитро Плетенчук, інформує 24 Канал.

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Російський літак Су-35 впав у Чорне море

У мережі пізно ввечері кілька моніторингових пабліків у телеграмі повідомили про те, що російський літак Су-35 перетворився на брухт. Згодом цю інформацію підтвердив і Плетенчук на своїй фейсбук-сторінці, сказавши, що "це видовище було неймовірним".



Дмитро Плетенчук підтвердив збиття російського літака Су-35 / Скриншот 24 Каналу

Щоправда, згодом він видалив пост про збиття російського винищувача. Чому Плетенчук вирішив це зробити – наразі невідомо.

Командування Повітряних сил теж наразі офіційно не підтвердило інформацію про ураження Су-35.

Попри це в українському телеграм-каналі "Николаевский Ванёк" зазначили, що повітряне судно впало у море, пілоти загинули на місці. Крім цього, там також наголосили, що російський винищувач супроводжував літак Су-24МР.

Також у мережі з'явилися відео, на яких нібито показали, як саме українська ППО збиває Су-35. Однак очевидці говорять про те, що "вибух все ж було чути".

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До того ж люди побачили "яскравий спалах у небі, схожий на салют", що може бути підтвердженням збиття повітряного судна. Цей спалах побачили жителі Залізного Порту, що на тимчасово окупованій Херсонщині.

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Зверніть увагу! Су-35 – це багатоцільовий російський винищувач четвертого покоління. Розроблено у російському ОКБ Сухого у 2008 році. Су-35 є одним з основних винищувачів ВПС Росії, а також свого роду перехідною ланкою між винищувачами Су-27 та Су-57. Серійний винищувач для ВКС Росії зветься Су-35С.

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