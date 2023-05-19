Цей інцидент добряче вдарив по психіці російських терористів, зокрема пілотів, які тепер під страхом реальної загрози для життя змушені підійматися в небо. Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Повітряні судна з Брянщини завдавали ударів керованими авіабомбами вагою 500 і більше кілограмів по українських регіонах – по Сумщині, Чернігівщині та Харківщині.

Вони продовжують завдавати ударів авіабомбами, продовжують робити це по всій лінії фронту, тактична авіація активна. Але, певно, російські льотчики і їхнє командування не так зухвало це робить. Щось їм тепер заважає це робити,

– прокоментував Ігнат.

Попри все, льотчику для здійснення обстрілів потрібно наблизитися до державного кордону. Що ближче він наближається до лінії бойового зіткнення, тим дискомфортніше він себе почуватиме, розуміючи, що може щось трапитися.

Якщо літаки не наближатимуться до кордонів чи лінії зіткнення, бомби будуть падати ближче, на лінію фронту.

Запал терористів спадатиме

Ігнат розповів, що в літаках зараз в Росії, на жаль, потреби немає. Але збиті Су-34 та Су-35 – це найновіші літаки, які коштують десятки мільйонів доларів за одну одиницю. Це потужна зброя і відчутна втрата для окупантів.

Інший збитий військово-транспортний вертоліт та два вертольоти РЕБ – це також досить рідкісна техніка для росіян. Адже це не просто гелікоптери, які літають, це гелікоптери, що забезпечують роботу ударних груп завдяки спеціальному обладнанню.

Безумовно, льотний склад теж постраждав. Льотчика не підготуєш так швидко. Щоб стати пілотами, садистами – для цього теж потрібен час для того, щоб підготувати їхні нелюдські якості. Тому, безумовно, зухвалість Росії, певно, буде все меншою і меншою під час бомбардувань України,

– додав Ігнат.

Він згадав, що російські пабліки уже промоніторили імена льотного складу, визнали цей день "чорним днем російської авіації". Версій щодо інциденту в росіян надзвичайно багато: від дружнього вогню до російських партизанів та української ППО.

Натомість український Генштаб цю російську втрату до власних досягнень не додав.

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