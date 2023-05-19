Этот инцидент изрядно ударил по психике российских террористов, в частности, пилотов, которые теперь под страхом реальной угрозы для жизни вынуждены подниматься в небо. Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Воздушные суда с Брянщины наносили удары управляемыми авиабомбами весом 500 и более килограммов по украинским регионам – по Сумщине, Черниговщине и Харьковщине.

Они продолжают наносить удары авиабомбами, продолжают делать это по всей линии фронта, тактическая авиация активна. Но, вероятно, российские летчики и их командование не так дерзко это делает. Что-то им теперь мешает это делать,

– прокомментировал Игнат.

Тем не менее летчику для совершения обстрелов нужно приблизиться к государственной границе. Чем ближе он приближается к линии боевого столкновения, тем дискомфортнее он будет чувствовать себя, понимая, что может что-то случиться.

Если самолеты не будут приближаться к границам или линиям столкновения, бомбы будут падать ближе, на линию фронта.

Запал террористов будет спадать

Игнат рассказал, что в самолетах сейчас в России, к сожалению, нужды нет. Но сбитые Су-34 и Су-35 – это новейшие самолеты, которые стоят десятки миллионов долларов за одну единицу. Это мощное оружие и ощутимая потеря для оккупантов.

Другой сбитый военно-транспортный вертолет и два вертолета РЭБ – это также достаточно редкая техника для россиян. Ведь это не просто летающие вертолеты, это вертолеты, обеспечивающие работу ударных групп благодаря специальному оборудованию.

Безусловно, лётный состав тоже пострадал. Летчика не подготовишь так быстро. Чтобы стать пилотами, садистами – для этого тоже нужно время для того, чтобы подготовить их бесчеловечные качества. Поэтому, безусловно, дерзость России, вероятно, будет все меньше и меньше во время бомбардировок Украины,

– добавил Игнат.

Он вспомнил, что российские паблики уже промониторили имена лётного состава, признали этот день "черным днем российской авиации". Версий по поводу инцидента у россиян чрезвычайно много: от дружеского огня до российских партизан и украинского ПВО.

В то же время украинский Генштаб эту российскую потерю к собственным достижениям не прибавил.

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