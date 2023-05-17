Россия не комментировала причины падения и подтвердила факты падения только одного вертолета, однако путинский пособник Александр Лукашенко проговорился. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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В свою очередь Игорь Стрелков-Гиркин в своих соцсетях написал, что до сих пор считались погибшими на 2 самолетах и 3 вертолетах 9 пилотов, но оказалось, что погибли 11 человек. Ведь, как отметил российский террорист, в состав 2 вертолетов входило 4 члена экипажа.

Однако в России не спешат комментировать подобные инциденты, а все большее число погибших, как известно, в России до сих пор "патернет".

Лукашенко сдал

Официально Россия признала падение лишь одного вертолета. Они отметили, что это произошло в результате пожара в двигателе.

Ярче всех сдал россиян Александр Лукашенко. Там, кстати, 3 человека в экипаже, и 3 вертолета упало, поэтому 9 человек погибли, а два по четыре – это восемь человек погибли. Стрелков что-то с математикой не дружит,

– прокомментировал военный эксперт.

Однако на следующий день после инцидента Лукашенко сказал, что в результате сбития четырех бортов России в Брянской области в Беларуси начинают обучение противовоздушной обороне.

Жданов предположил, что по словам Лукашенко можно заключить, что в Брянской области был friendly fire. То есть российское ПВО могло сбить собственные самолеты, иначе зачем Лукашенко начал обучение своей противовоздушной обороны и перевод воздушных войск в состояние готовности номер один.

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