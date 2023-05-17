Росія не коментувала причини падіння та й підтвердила факти падіння лише одного гвинтокрила, однак путінський посіпака Алєксандр Лукашенко проговорився. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Своєю чергою Ігорь Стрєлков-Гіркін у своїх соцмережах написав, що досі вважалися загиблими на 2 літаках та 3 вертольотах 9 пілотів, але виявилося, що загинуло 11 людей. Адже, як зазначив російський терорист, до складу 2 вертольотів входило 4 члени екіпажу.

Однак в Росії не поспішають коментувати подібні інциденти, а щобільше кількість загиблих, як відомо, в Росії досі "патєрь нєт".

Лукашенко здав

Офіційно Росія визнала падіння лише одного гелікоптера. Вони зазначили, що це відбулося внаслідок пожежі у двигуні.

Яскравіше за всіх здав росіян Олександр Лукашенко. Там, до речі, 3 людини в екіпажі, і 3 гелікоптери впало, тому 9 людей загинуло, а два по чотири – це вісім людей загинуло. Стрєлков щось з математикою не товаришує,

– прокоментував військовий експерт.

Однак наступного дня після інциденту Лукашенко сказав, що в результаті збиття чотирьох бортів Росії у Брянській області в Білорусі починають навчання протиповітряної оборони.

Жданов припустив, що зі слів Лукашенка можна зробити висновок, що в Брянській області був friendly fire. Тобто російська ППО могла збити власні літаки, інакше навіщо Лукашенко почав навчання своєї протиповітряної оборони і переведення повітряних військ у стан готовності номер один.

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