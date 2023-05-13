У суботу, 13 травня, у мережі почали повідомляти, що під Брянськом впали 4 військові авіасудна. Серед них є, за попередньою інформацією, винищувач Су-35. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте усе, що відомо про цей багатоцільовий літак, зокрема, про характеристики винищувача.

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Падіння винищувача під Брянськом

Станом на 18:00, 13 травня, у Генштабі не підтверджували, що Україна причетна до ліквідації Су-35 на території ворожої держави, однак окупанти волають про це в повний голос.

Власне, пропагандисти заявляють про роботу нібито наших диверсантів, що й спричинили падіння цього винищувача, а також, ймовірно, двох гелікоптерів Мі-8 та літака Су-34.



Літак Су-35 / Зображення з російських ЗМІ

Зверніть увагу! Як пишуть місцеві телеграм-канали Брянщини, в цьому російському регіоні фактично оголосили полювання на українську ДРГ, що "причетна до падіння авіації". Водночас у мережі все більше повідомлень про те, що окупанти самі ж винні в цих "трагедіях".

Аварія над Чорним морем за участі Су-35

Варто згадати також, що не так давно, 5 травня, цей винищувач Су-35 спричинив аварію над акваторією Чорного моря за 60 кілометрів від Румунії.

Як писали ЗМІ, пілоти цього російського авіасудна вирішили перехопити літак польської прикордонної поліції, який виконував місію в міжнародному повітряному просторі. Себто росіяни просто-таки не мали права скоювати це перехоплення.

Після цього у НАТО перевели свої підрозділи у стан підвищеної готовності, а у Варшаві викликали для розмови посла Росії Сєргєя Андреєва. Йому вручили під час зустрічі ноту протесту.



Винищувач Су-35 / Світлина з ворожих ЗМІ

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Характеристики літака: чому це мотлох

Представили Су-35 у Дослідно-конструкторському бюро імені Сухого у 2008 році. Окрім того, варто сказати, що ці винищувачі є одними з основних у Військово-повітряних силах ворожої держави.

Якщо можна так говорити, то ці авіасудна, певною мірою, – "перехідна ланка" між винищувачами Су-27 та Су-57.

Власне, Су-35 – це модернізована версія літака Су-27 з посиленим планером, відсутнім переднім горизонтальним оперенням та гальмівним щитком. Через це гальмування здійснюється під час посадки завдяки відхиленню рулів напрямку від поздовжньої осі.



Багатоцільовий російський винищувач Су-35 / Фото з ворожих ЗМІ

Водночас відомо таке про Су-35:

літак має два двоконтурні турбореактивні двигуни АЛ-41Ф-1С;

також володіє газотурбінним двигуном ВГТД ТА14-130-35;

комплексна система управління – КСУ-35;

екіпаж – 1 людина;

максимальна швидкість біля землі – 1 400 км/год;

на висоті – 2 500 км/год;

безфорсажна – 1 300 км/год;

на висоті – 2 500 км/год; безфорсажна – 1 300 км/год; максимальна висота – 20 000 метрів;

довжина – 21,9 метра;

розмах крила – 14,75 метра;

висота – 5,9 метра;

площа крила – 62,04 квадратних метрів;

кут стріловидності по передній кромці – 42 градуси;

шасі – трипірне, з передньою стійкою, що забирається проти польоту;

маса порожнього авіасудна – 19 000 кілограмів;

нормальна злітна маса – 25 300 кілограмів;

максимальна злітна вага – 34 500 кілограмів;

маса палива – 11 500 кілограмів.

Цей багатоцільовий винищувач здатен переносити різні види озброєння. Скажімо, протикорабельні ракети Х-31, Х-35, Х-59М, а також ракети типу "повітря-земля" великої дальності та високоточні боєприпаси, зокрема, керовані боєприпаси КАБ-500.

Російські винищувачі Су-35 / фото зі ЗМІ

Зверніть увагу! Пілот F-16 авіації США та підполковник у відставці Ден Гемптон вважає, що російські Су-35 і близько порівнювати не можна зі сучасними винищувачами. За його словами, ці літаки, звісно, мають дуже гарний вигляд, однак усередині "напхані мотлохом". До того ж Су-35 не мають навіть AESA – це передовий радар з системою електронного сканування. А двигуни винищувача надзвичайно димлять.

Іран почав купувати російські літаки

Не можна не згадати й про те, що, як зазначають у Defence Express, Іран почав озброюватись винищувачами Су-35. Ймовірно, Москва налагодила постачання цієї авіації до Тегерана за надання дронів-камікадзе.

В цій ситуації для України більш важливо те, що передача Росією винищувачів до Ірану цілком може похитнути у потрібний бік рішення Ізраїлю відносно експорту та реекспорту власного озброєння. Тим паче ціла низка ізраїльських розробок може бути більш ніж корисна для ЗСУ,

– констатували аналітики.

Відомо, що Іран міг закупити одразу 24 одиниці цих авіасуден та придивлявся до них ще з щонайменше 2021 року. Окрім того, у 2018 році без особливої публічності Єгипет міг закупити близько 30 Су-35 у Кремля.