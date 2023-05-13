Пропагандисти стверджують, що 2 вертольоти Мі-8, а також винищувачі Су-34 і, ймовірно, Су-35 нібито атакували з Чернігівської області. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Росіяни вчергове звинуватили ЗСУ у своїх бідах

Окупанти, посилаючись на свої "анонімні джерела", заявили, що українська армія нібито "ретельно спланувала операцію", внаслідок якої російські пілоти начебто потрапили в "засідку". Пропагандисти наголосили, що екіпажі всіх вертольотів та бомбардувальників загинули.

Крім цього, росіяни також повідомили, що так званих "диверсантів" на території регіону не було. Цим вони вчергове намагалися прикрити свою відверту брехню.

Зверніть увагу! Спочатку росіяни розповідали про нібито роботу російської ППО, яка збивали ракети в регіоні. Згодом вони почали казати, що це були "диверсанти", які збили повітряні судна з території Росії. Тепер же все, як завжди, звелося до Збройних Сил України.

Пропагандисти також зауважили, що один з вертольотів начебто пошкодив деякі довколишні будівлі в одному з населених пунктів Брянської області. За їхніми словами, комісія з оцінки збитків уже розпочала роботу в регіоні.

У Брянській області Росії впало кілька літальних апаратів