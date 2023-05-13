До слова, наразі російські спецслужби перевіряють ліквідацію четвертої одиниці авіації. У російських телеграм-каналах кажуть, що це може бути винищувач Су-35, пише 24 Канал.

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Головний російський пропагандист Володимир Соловйов у своїх соцмережах підтвердив, що 13 травня над Брянською областю впав ще й Су-35.

Тож, за пів дня російські терористи знищили свою техніку на кілька мільйонів доларів. Цікаво, що росіяни розганяють байку про диверсантів. Ба більше, зараз у Брянській області нібито оголосили справжнє полювання на них.

Нагадаємо, що усі ці авіакатастрофи відбулись поблизу українського кордону. Спершу у місті Клинці впав російський гелікоптер Мі-8. Попри те, що пропагандисти кажуть про "загоряння двигуна", на оприлюднених кадрах чітко видно, як перед падінням у вертоліт влучає боєприпас.

Росіяни розповідають, що постраждала 51-річна жінка, яка йшла вулицею. Вона отримала опіки. Люди, що перебували на борту вертольота, загинули. Їх число встановлюють.

Згодом у Клинцівському районі впав другий вертоліт Мі-8. У результаті авіакатастроф обидва екіпажі загинули. Крім того, з'явилось відео, як на Брянщині розбивається славнозвісний російський винищувач Су-34. Попередньо, пілот та штурман не змогли катапультуватися.

Цікаво, що Міноборони Росії досі не прокоментувало жоден інцидент.

У Криму теж впав російський вертоліт