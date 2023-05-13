К слову, российские спецслужбы проверяют ликвидацию четвертой единицы авиации. В российских телеграмм-каналах говорят, что это может быть истребитель Су-35, пишет 24 Канал.

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Главный российский пропагандист Владимир Соловьев в своих соцсетях подтвердил, что 13 мая над Брянской областью упал еще и Су-35.

За пол дня российские террористы уничтожили свою технику на несколько миллионов долларов. Интересно, что россияне разгоняют басню о диверсантах. Более того, сейчас в Брянской области якобы объявили настоящую охоту на них.

Напомним, что все эти авиакатастрофы произошли вблизи украинской границы. Сначала в городе Клинцы упал российский вертолет Ми-8. Несмотря на то, что пропагандисты говорят о "возгорании двигателя", на обнародованных кадрах четко видно, как перед падением в вертолет попадает боеприпас.

Россияне рассказывают, что пострадала 51-летняя женщина, шедшая по улице. Она получила ожоги. Находившиеся на борту вертолета люди погибли. Их число устанавливают.

Впоследствии в Клинцевском районе упал второй вертолет Ми-8. В результате авиакатастроф оба экипажа погибли. Кроме того, появилось видео, как на Брянщине разбивается знаменитый российский истребитель Су-34. Предварительно, пилот и штурман не смогли катапультироваться.

Интересно, что Минобороны России до сих пор не прокомментировало ни один инцидент.

В Крыму тоже упал российский вертолет