Об этом сообщают российские СМИ. В сети уже обнародовали соответствующие видео, сообщает 24 Канал.

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Су-34 разбился в Брянской области

На кадрах, которые публикуют местные видно, как падает российский Су-34. Кстати, видео сомнительного качества, однако на нем можно увидеть, что падает именно истребитель, за которым тянется шлейф черного дыма.

В России упал Су-34: смотрите видео

Впоследствии эту информацию подтвердили в экстренных службах России. Заметим, что сегодняшний "дождь российской авиации" проходит вблизи украинской границы.

Пока неизвестно, что стало причиной катастрофы. Предварительно известно, что экипаж Су-34 погиб. Пилот и штурман не смогли катапультироваться.

В Брянской области разбился истребитель России: видео

Российские пропагандисты прибегли к очередному маразму. Вместо того чтобы признать свое косоглазие и взять вину за сбивание своей авиации, они придумали сказку о диверсантах.

На территории Клинцовского района Брянской области введен план "Перехват",

– говорится в сообщении росСМИ.

Теперь в Брянской области якобы ищут диверсантов, которые могут быть причастны к атаке на Ми-8 и Су-34.

В Брянской области упали вертолеты: что известно