Фото такой красоты обнародовали в телеграмм-каналах. 24 Канал. Флаг запустили неизвестные, однако со временем их задержали

Кстати говоря Они ищут оправдание, - Зеленский рассказал, что стоит за "атакой дронами" на Кремль

Флаг в сине-желтых цветах был замечен днем 12 мая. По словам очевидцев, шарики выпустили из машины. Неизвестные на "Опеле" остановились возле Красной площади, открыли багажник, выпустили пули и быстро уехали.



Украинский флаг над Кремлем / Фото из телеграмм-каналов

Мужчин задержали

Россияне остановили "Опель". Там ехали граждане Таджикистана: 30-летний Алишер Кодиров и 27-летний Бахром Усманов.

Мужчины признались, что выпустили пули, но удивились при упоминании украинского флага. По их словам, плакат был в розово-фиолетово-желтом цвете, а на нем был написан

"Спасибо за дочь".

Взрывы над Кремлем

У Кремля в последнее время стало опасно. Например, ночью 3 мая жители Москвы услышали 2 громких взрыва, которые походили на звуки грома. Жители дома на набережной увидели искры в небе и людей с фонариками у Кремлевской стены.

В России заявили, что это украинская "атака" по Кремлю. Мол, Киев хотел убить Путина. Однако президент Владимир Зеленский отметил, россияне всегда придумывают схожие инциденты, чтобы иметь за что угрожать.