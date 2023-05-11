Президент отверг обвинения России в том, что якобы Украина стоит за вероятной атакой беспилотников.

Кстати говоря Эти дроны прилетели из Подмосковья, – российский журналист об "атаке" на Кремль

Это могла быть операция Москвы

Украинский лидер считает, что атака могла быть операцией под марковым флагом, то есть совершила ее сама Россия, а теперь ищет "оправдание" для нападения.

Они постоянно ищут что-то, как оправдание, говоря: "Вы нам делаете так, а мы вам то",

– сказал президент.

Однако он отметил, что это не сработало даже для внутренней общественности. В сказки не поверили даже пропагандисты, потому что это выглядело очень искусственно.

Новое вранье россиян

Недавно пропагандистские СМИ заявила, что Украина 9 мая снова пыталась атаковать Москву. Утверждают, что было 100 беспилотников сразу, но все обезвредили. Такой бред издал генерал-майор авиации, глава президиума "Офицеров России" Сергей Липовой.

Напомним, ночью 3 мая жители Москвы услышали 2 громких взрыва, которые походили на звуки грома. Жители дома на набережной увидели искры в небе и людей с фонариками у Кремлевской стены. В России заявили, что это украинская "атака" по Кремлю. Мол, Киев хотел убить Путина.

Кстати, как и замечал Зеленский, россияне, по своей тактике, сразу начали угрожать "ответом".