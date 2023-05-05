Однако есть некоторые детали, указывающие на то, что беспилотники были запущены с территории России. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский.

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Олевский вспомнил комментарий для своего издания человека, который в России производит боевые дроны, прекрасно разбирающегося в российском дроностроении. И он очень уверенно сказал, что ударившие по Кремлю беспилотники взлетали из Подмосковья.

К тому же они не несли заряда, ничего кроме петарды и горючего у них не было, судя по тому, что был совсем небольшой взрыв.

Кто мог организовать "атаку"

Журналист сообщил, что люди, которые запускали дроны по Кремлю, могли воспользоваться частотой связи руководства или условной скорой помощи, которую ФСОшники не рейдят, ведь отключить эту частоту – значит оставить город без спецсвязи, и для этого нужно получить специальное разрешение.

Но то, что дроны прилетели не из Киева – это очевидно. Я понимаю, что сейчас разные версии, популярная о том, что какие-то украинские диверсанты, находящиеся в глубоком тылу врага, смогли это организовать, но ввиду того, как это было сделано, нельзя исключать, что это были соратники Пригожина, чтобы испугать Путина,

– добавил спикер.

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