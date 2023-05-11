Президент відкинув звинувачення Росії в тому, що нібито Україна стоїть за ймовірною атакою безпілотників.
До речі Ці дрони прилетіли з Підмосков'я, – російський журналіст про "атаку" на Кремль
Це могла бути операція Москви
Український лідер вважає, що атака могла бути операцією під марковим прапором, тобто здійснила її сама Росія, а тепер шукає "виправдання" для нападу.
Вони постійно шукають щось, як виправдання, кажучи: "Ви нам робите так, а ми вам те",
— сказав президент.
Однак він зазначив, це не спрацювало навіть для внутрішньої громадськості. У казки не повірили навіть пропагандисти, тому що це виглядало дуже штучно.
Нова брехня росіян
Нещодавно пропагандистські ЗМІ заявила, нібито Україна 9 травня знову намагалася атакувати Москву. Стверджують, що було аж 100 безпілотників одразу, але усі знешкодили. Таку маячню видав генерал-майор авіації, голова президії "Офіцерів Росії" Сергій Липовий.
Нагадаємо, вночі 3 травня жителі Москви почули 2 гучні вибухи, які були схожі на звуки грому. Мешканці будинку на набережній побачили іскри в небі та людей із ліхтариками біля Кремлівської стіни. У Росії заявили, що це українська "атака" по Кремлю. Мовляв, Київ хотів вбити Путіна.
До речі, як і зауважував Зеленський, росіяни, за своєю тактикою, одразу почали погрожувати "відповіддю".