Российская пропаганда описывает этот самолет как уникальное оружие, но на самом деле это не совсем так. 24 Канал собрал для вас основные характеристики бомбардировщиков Су-34

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Возможности Су-34

Хотя Россия называет фронтовой бомбардировщик "новейшей разработкой", он создан во времена СССР и совершил первый полет в 1990 году. Су-34 представляет собой модификацию более известного Су-27. Однако во времена нестабильности и распада СССР не удалось наладить серийное производство этих самолетов.

Только в 2014 году Россия наладила серийное производство, вложив в него так называемые нефтедоллары – вырученные за продажу нефти денежные средства.

Основные характеристики Су-34:

экипаж – 2 человека;

боевая погрузка – 12,5 тонны;

длина – 23,3 метра;

размах крыла – 14,7 метра;

высота – 6 метров;

база шасси – 6,63 метра;

колея шасси – 4,4 метра;

вес пустого самолета – 22,5 тонны;

нормальный взлетный вес – 38,24 тонны;

максимальный вес – 45 тонн;

максимальная скорость на большой высоте – 1900 километров в час;

максимальная скорость возле земли – 1 400 километров в час;

дальность полета – 4 000 км;

боевой радиус – 1100 километров.

Су-34 оборудован пушкой калибра 30 миллиметров ГШ-301 и имеет 12 точек подвески. Боевая нагрузка – 8000 килограммов разного вооружения на внешней подвеске.

Бомбардировщик оборудован мощной радиолокационной системой, которая способна различить гусеничную бронетехнику на расстоянии до 75 километров.

Приблизительная стоимость одного такого самолета – 36 миллионов долларов.

Боевое применение Су-34

Впервые Россия использовала эти бомбардировщики в 2008 году во время вторжения в Грузию. Также их применяли и в Сирии. В это время пропаганда пыталась создать образ могущества этого самолета. Основная задача Су-34 – наносить высокоточные удары по противнику в тылах, на оперативно-тактической глубине, в условиях насыщенной противовоздушной обороны и противодействию.

Однако пропагандистская задача осложнялась тем, что в Сирии Су-34 продемонстрировали то, что не совсем точны, когда их применяли для бомбардировок. Тогда самолеты были набиты кассетными боеприпасами, а не высокоточным оружием.

При вторжении в Украину на этих самолетах также не часто увидишь высокоточное вооружение. К примеру, с помощью Су-34 в начале марта прошлого года россияне сбрасывали фугасные бомбы, весом 500 килограммов. Кстати, именно на этом самолете бомбил город горе-пилот Красноярцев, который был пойман и передан России в рамках обмена через полгода.

За время вторжения в Украину Россия потеряла не менее 20 таких самолетов. Они уязвимы для ПВО – на малой высоте их могут сбивать переносные зенитно-ракетные комплексы, а на высотах они доступны для ЗРК, например, советских С-300. Больше всего таких самолетов Россия потеряла в Харьковской области. По одному сбили в Чернигове и Киевской области и еще несколько в Донецкой области. Еще один Су-34 в октябре прошлого года упал на жилой дом в Ейске.

3 марта 2023 года зенитчики Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток" в районе временно оккупированного Енакиево в Донецкой области успешно "подрезали крылья" еще одному Су-34. Один пилот погиб, а другой получил серьезные травмы.