Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Там рассказали подробности, которые известны на данный момент.
Что известно о сбитии российского Су-34?
По данным Воздушных сил, ориентировочно 04:00 в четверг, 2025 года, украинские силы сбили российский самолет Су-34, который осуществлял террористические атаки по Запорожью с применением управляемых авиационных бомб.
Сбит вражеский Су-34,
– говорится в сообщении.
Сейчас дополнительной информации относительно сбития самолета противника не указывают.
Справочно. Су-34 – это советский истребитель-бомбардировщик, предназначен для точных ударов по наземным целям в тактической глубине и борьбы с воздушными целями. Он может нести большой арсенал авиабомб, а также ракеты класса "воздух-воздух".
Другие потери России среди авиации
- На днях на территории временно оккупированного Крыма мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" поразили два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Известно, что это стало первым в истории.
- Еще раньше на авиабазе оккупантов в Гвардейском, неподалеку Симферополя, были успешно поражены два вражеских вертолета Ми-8. Ориентировочная стоимость выведенных из строя вертолетов составляет от 20 до 30 миллионов долларов.