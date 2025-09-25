Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Там рассказали подробности, которые известны на данный момент.

Что известно о сбитии российского Су-34?

По данным Воздушных сил, ориентировочно 04:00 в четверг, 2025 года, украинские силы сбили российский самолет Су-34, который осуществлял террористические атаки по Запорожью с применением управляемых авиационных бомб.

Сбит вражеский Су-34,

– говорится в сообщении.

Сейчас дополнительной информации относительно сбития самолета противника не указывают.

Справочно. Су-34 – это советский истребитель-бомбардировщик, предназначен для точных ударов по наземным целям в тактической глубине и борьбы с воздушными целями. Он может нести большой арсенал авиабомб, а также ракеты класса "воздух-воздух".

