Общие потери России в войне с Украиной достигли 1 105 490. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери врага по состоянию на 25 сентября?
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около:
- личного состава – 1 105 490 (+940);
- танков – 11 201 (+0);
- боевых бронированных машин – 23 287 (+2);
- артиллерийских систем – 33 133 (+38);
- РСЗО – 1 501 (+5);
- средств ПВО – 1 222 (+4);
- самолетов – 427 (+1);
- вертолетов – 345 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 63 235 (+415);
- крылатых ракет – 3 747 (+0);
- кораблей и катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 62 736 (+120);
- специальной техники – 3 975 (+2).
Потери врага на 25 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ
Какие потери Россия несла в последнее время?
ВМС ВС Украины уничтожили артиллерийскую систему "Гиацинт-Б". Она имеет одну из самых больших дальностей стрельбы (40 километров активно-реактивным снарядом) из всех артиллерийских систем 152 калибра.
21 сентября неизвестные дроны атаковали временно оккупированный Крым. По данным СМИ, два беспилотника ударили по автоколонне мобильного пункта 31-й дивизии ПВО в районе села Волочаевка в Раздольненском районе и уничтожили радиолокационную установку.
Еще один дрон повредил ЗРПК "Панцирь-С1" в районе села Донское Симферопольского района, ранен один оккупант. Россияне также предполагают атаку 2 украинских ракет "Нептун" по позиции 31-й дивизии в районе села Витино Сакского района. Повреждены здания казармы, клуба, учебного корпуса и столовой.
Украинские десантники уничтожили дорогостоящий российский ударный БпЛА "Форпост", стоимость которого составляет около 7 миллионов долларов.