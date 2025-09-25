Загальні втрати Росії у війні з Україною сягнули 1 105 490. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Термінова евакуація боєприпасів: окупанти на Луганщині в паніці після удару ЗСУ

Які втрати ворога станом на 25 вересня?

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько:

особового складу – 1 105 490 (+940);

танків – 11 201 (+0);

бойових броньованих машин – 23 287 (+2);

артилерійських систем – 33 133 (+38);

РСЗВ – 1 501 (+5);

засобів ППО – 1 222 (+4);

літаків – 427 (+1);

гелікоптерів – 345 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 63 235 (+415);

крилатих ракет – 3 747 (+0);

кораблів та катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 62 736 (+120);

спеціальної техніки – 3 975 (+2).



Втрати ворога на 25 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яких втрат Росія зазнавала останнім часом?