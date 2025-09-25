Загальні втрати Росії у війні з Україною сягнули 1 105 490. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати ворога станом на 25 вересня?
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько:
- особового складу – 1 105 490 (+940);
- танків – 11 201 (+0);
- бойових броньованих машин – 23 287 (+2);
- артилерійських систем – 33 133 (+38);
- РСЗВ – 1 501 (+5);
- засобів ППО – 1 222 (+4);
- літаків – 427 (+1);
- гелікоптерів – 345 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 63 235 (+415);
- крилатих ракет – 3 747 (+0);
- кораблів та катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 62 736 (+120);
- спеціальної техніки – 3 975 (+2).
Втрати ворога на 25 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Яких втрат Росія зазнавала останнім часом?
ВМС ЗС України знищили артилерійську систему "Гіацинт-Б". Вона має одну з найбільших дальностей стрільби (40 кілометрів активно-реактивним снарядом) з усіх артилерійських систем 152 калібру.
21 вересня невідомі дрони атакували тимчасово окупований Крим. За даними ЗМІ, два безпілотники вдарили по автоколоні мобільного пункту 31-ї дивізії ППО в районі села Волочаївка в Роздольненському районі та знищили радіолокаційну установку.
Ще один дрон пошкодив ЗРПК "Панцир-С1" у районі села Донське Сімферопольського району, поранено одного окупанта. Росіяни також припускають атаку 2 українських ракет "Нептун" по позиції 31-ї дивізії в районі села Вітіно Сакського району. Пошкоджено будівлі казарми, клубу, навчального корпусу та їдальні.
Українські десантники знищили дорогий російський ударний БпЛА "Форпост", вартість якого становить близько 7 мільйонів доларів.