Загальні втрати Росії у війні з Україною сягнули 1 105 490. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога станом на 25 вересня?

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько:

  • особового складу – 1 105 490 (+940);
  • танків – 11 201 (+0);
  • бойових броньованих машин – 23 287 (+2);
  • артилерійських систем – 33 133 (+38);
  • РСЗВ – 1 501 (+5);
  • засобів ППО – 1 222 (+4);
  • літаків – 427 (+1);
  • гелікоптерів – 345 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 63 235 (+415);
  • крилатих ракет – 3 747 (+0);
  • кораблів та катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 62 736 (+120);
  • спеціальної техніки – 3 975 (+2).


Втрати ворога на 25 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яких втрат Росія зазнавала останнім часом?

  • ВМС ЗС України знищили артилерійську систему "Гіацинт-Б". Вона має одну з найбільших дальностей стрільби (40 кілометрів активно-реактивним снарядом) з усіх артилерійських систем 152 калібру.

  • 21 вересня невідомі дрони атакували тимчасово окупований Крим. За даними ЗМІ, два безпілотники вдарили по автоколоні мобільного пункту 31-ї дивізії ППО в районі села Волочаївка в Роздольненському районі та знищили радіолокаційну установку.

  • Ще один дрон пошкодив ЗРПК "Панцир-С1" у районі села Донське Сімферопольського району, поранено одного окупанта. Росіяни також припускають атаку 2 українських ракет "Нептун" по позиції 31-ї дивізії в районі села Вітіно Сакського району. Пошкоджено будівлі казарми, клубу, навчального корпусу та їдальні.

  • Українські десантники знищили дорогий російський ударний БпЛА "Форпост", вартість якого становить близько 7 мільйонів доларів.