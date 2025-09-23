Про це повідомляє ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах регіону, передає 24 канал. Уражено навіть об'єкти ППО.
Дивіться також Росія глушить інтернет через атаки дронів: чи буде бунт у Криму після масових блекаутів
Що відомо про атаку на Крим 21 вересня?
За даними ЗМІ, два безпілотники вдарили по автоколоні мобільного пункту 31-ї дивізії ППО в районі села Волочаївка в Роздольненському районі та знищили радіолокаційну установку.
Ще один дрон вибухнув і пошкодив ЗРПК "Панцир-С1" у районі села Донське Сімферопольського району, поранено одного окупанта.
Окрім того, росіяни припускають атаку двома українськими ракетами "Нептун" по позиції 31-ї дивізії в районі села Вітіно Сакського району. Пошкоджено будівлі казарми, клубу, навчального корпусу та їдальні.
До слова, раніше вороже міноборони повідомляло, що в ніч на 21 вересня над окупованим півостровом нібито збили 12 БпЛА, ще 4 – над акваторією Чорного моря.
Останні новини з окупованого Криму
- Повітряна тривога на півострові лунала й протягом 22 вересня. Удень окупанти панікували через нібито ударні безпілотники, що летіли в напрямку Севастополя, зокрема аеропорту Бельбек, а увечері вибухи лунали через роботу ППО в Севастополі, Балаклаві, Інкермані та Армянську.
- Увечері 21 вересня гучно було на території санаторію "Форос Терлецький", що пов'язують з атакою дронів на так звану дачу ФСБ, де неодноразово відпочивав Путін. У коментарі 24 Каналу політтехнолог Тарас Загородній заявив, що в ресторані могли бути важливі для Росії люди. Зокрема, на зв'язок нібито не виходить Володимир Сальдо.
- Також 21 вересня на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" уразили 2 російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".