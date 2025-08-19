Протягом останнього року в Росії та на тимчасово окупованих українських територіях російські та окупаційні оператори влаштовують численні локальні "блекаути" мобільного інтернету. Офіційно такі заходи аргументують необхідністю захисту від українських безпілотників – мовляв, вимкнення зв’язку ускладнює роботу дронів. Ще в грудні 2024-го оператор "Волна" попереджав, що з 17 грудня мобільний інтернет у Криму може тимчасово вимикатися "з міркувань безпеки".

У серпні 2025-го так зване міністерство інформації Криму заявило, що інтернет може бути відключеним "на тривалий період". Водночас так звані ліберальні російські ЗМІ відзначають, що такі відключення фіксують навіть у віддалених регіонах Росії, де атаки безпілотників принципово неможливі – приміром, на Далекому Сході та в Сибіру.

24 Канал дослідив ситуацію на ТОТ та в Росії та дізнався із власних джерел у спецслужбах, а також, зокрема, серед активістів Жовтої стрічки, чи готові росіяни та мешканці окупованих територій до протестів та чи можливі атаки українських дронів без мобільного інтернету.

Чи може Україна атакувати дронами Росію без мобільного інтернету?

Технічно вимкнення мобільного інтернету дійсно можливі, підтверджують джерела 24 Каналу в спецслужбах, і відбуватиметься це приблизно так, коли в Україні вимикали електроенергію – вежа зв’язку перестає працювати, втрачається телефонний зв’язок та інтернет-зв'язок.

Щоправда, у цьому випадку вишка не перестає працювати, а провайдери зв’язку корегують трафік і унеможливлюють доступ до усіх ресурсів, окрім дозволених.

Відключити мобільний інтернет можна через точку доступу APN, а якщо дивитися глобально, то можна просто відключити PS-domain. У другому варіанті відключаються абсолютно всі абоненти (але при цьому лишається мобільний зв’язок),

– розповіли джерела 24 Каналу.

"Є сумніви, тому що в дронів є різні системи наведення та навігації. Істинною причиною може бути те, що під егідою "заходів безпеки" провести підготовку до контролю трафіку і організації "чебурнета", обмеженого російського інтернету", – вважає джерело 24 Каналу.

За бажання реально все, адже провайдери не діють на ринку вільно і під ковпаком у влади. Росіянам навіть не потрібно буде підсанкційне обладнання, адже буде достатньо того обладнання, операторами якого вони вже є. "Технічно це зовсім не складно. Якщо казати простими словами, оператор має два канали зв’язку: інтернет і мобільний зв’язок. Він просто може перекрити канал мережі й залишити всіх абонентів без інтернету", – додає ще один інформатор 24 Каналу.

Управління саме через інтернет-мережу – доволі складний процес, бо він вимагає стабільного з’єднання. Тому можна зробити висновок: відключення мережі в першу чергу спрямоване на контроль цивільного населення,

– додає інше джерело.

Водночас атаки українських дронів можливі і без мобільного інтернету, адже дрони використовують одночасно різні системи наведення та навігації, і навіть якщо LTE/GPS заглушать, є ще інерційна навігація. Тому блокування мережі не завадить дронам і надалі літати територією Росії.

Як окупанти в Криму анонсують затяжні блекаути?

Окупаційна влада Криму тим часом готується до нового масштабного "блекауту" мобільного інтернету. За повідомленнями російських ЗМІ, так зване міністерство інформації Криму офіційно попередило, що мобільний інтернет може бути відключений "на тривалий період".

Окупаційний керівник Севастополя Михайло Развожаєв у своєму телеграм-каналі підтвердив це – він закликав мешканців завчасно записати номери служб таксі, адже за відсутності інтернету їхні навігатори не працюватимуть. Кримчанам також варто мати при собі запас рублевої готівки, "бо банкомати та мобільні банківські додатки, найімовірніше, будуть недоступні".



На касі супермаркету висить табличка з написом: "Просимо розраховуватися готівкою. Оплата банківською карткою тимчасово недоступна" / Фото The Insider

У Криму та на інших ТОТ уже помітні нарікання на погіршення якості зв’язку та перспективу повного чи часткового відключення мобільного інтернету, зазначають джерела 24 Каналу. Місцеві жителі побоюються, що такі кроки ізолюють їх від зовнішнього світу, а також ускладнять доступ до незалежної інформації.



Особливо такі побоювання посилені ще й ініціативою перевести максимальну кількість жителів на ТОТ на "вітчизняний аналог телеграма", месенджер МАХ, шифрування якого викликає сумніви з точки зору конфіденційності та безпеки, адже його сервери контрольовані владою і можуть надавати доступ ФСБ та іншим рос.органам до повідомлень та особистих даних користувача.

Окупаційна адміністрація подає інформацію вибірково та в пропагандистському ключі. Вона заявляє, що обмеження зв’язку нібито необхідні з "міркувань безпеки" та "захисту від українських атак". Місцеві оператори зв'язку розсилають SMS-повідомлення, що такі відключення вчиняються "з метою забезпечення громадської безпеки".

Цікаво, що зараз окупаційна влада списує це на безпекові заходи, але більше деталей чи графіків гарантованої роботи інтернету жителям не надається. Водночас люди адаптуються, все ще працює оптоволокно і Wi-Fi. Але незадоволені люди є, бо інтернет уже частково блокується.

Люди не те що не можуть просто зайти в мережу – вони не можуть у магазині розплатитися своїми картками, бо немає зв’язку. Доводиться десь бігати, шукати, де зняти готівкові гроші, при тому, що і банкомати не всюди є. Все для людей, як то кажуть,

– каже джерело.

Активісти "Жовтої стрічки" – це учасники руху спротиву на окупованих Росією територіях України, які анонімно поширюють жовті стрічки, проукраїнські листівки, графіті та прапори, демонструючи підтримку української ідентичності.



Вони діють в окупованому Криму, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, протидіючи російській пропаганді та окупаційній владі.

Масштабні відключення по всій Росії

Крим – лише частина загальної картини. За даними незалежного проєкту "На связи", мобільні відключення стали масовим явищем майже по всій Росії та ТОТ – навесні – влітку 2025 року понад половина регіонів регулярно фіксувала локальні шатдауни зв’язку. Так, у липні 2025 року зафіксували понад 650 таких випадків, а вже в серпні — більш ніж 1470.



Карта, що показує регіони, які постраждали від зупинки виробництва / Meduza

Прикладом радикального експерименту стала Нижегородська область. Meduza описує випадок, коли у деяких селах мобільний інтернет відсутній уже понад два місяці, а в окремих містечках припинено навіть голосовий зв’язок (дзвінки через мобільну мережу не проходять).

Люди спочатку були здивовані: "По звичці заходиш у телефон, а він мовчить". Та поступово росіяни пристосувалися – користуються стаціонарним Wi-Fi у квартирах і кафе, купують найпростіші телефони з підтримкою тільки 2G і пишуть важливі повідомлення у паперові блокноти.

Аналогічні локальні вимкнення фіксують і в інших регіонах Росії (зокрема, в Омській, Саратовській, Псковській областях тощо). Заступник міністра цифрового розвитку РФ Максут Шадаєв пояснює це "профілактикою" і підкреслює, що домовився про таке навіть із профільними міністерствами та спецслужбами, але реальні причини для населення залишаються непрозорими.

Ймовірність масштабних протестів через глушіння мобільного зв’язку на ТОТ та в Росії є низькою, адже рівень репресій та контролю окупаційної влади над населенням значно обмежує будь-які публічні прояви незгоди. Про це 24 Каналу зазначили у джерелах на тимчасово окупованих територіях.



Проте локальне невдоволення, особливо серед підприємців, фрилансерів, водіїв таксі, інших осіб для яких стабільний мобільний зв'язок є базовою потребою, можливе.

Як відключення впливають на росіян і жителів ТОТ

Росіяни шукають будь-які альтернативи, щоб залишатися на зв’язку. У містах дедалі більше відкриваються безплатні точки Wi-Fi: кафе, кав’ярні, магазини, бібліотеки, а інколи навіть вагони метро роздають інтернет для відвідувачів. Так, у Воронежі біля одного з кафе з’явилася вивіска "Wi‑Fi есть", яку активно використовують кур’єри та таксисти для отримання маршрутів, коли мобільний зв’язок відсутній. У великих містах деякі доставки організовують пункти очікування з Wi-Fi, а місцеві активісти навіть самостійно ставлять роутери у дворах, щоб сусідам мати хоч якесь покриття.

Водночас Мінцифри спільно з операторами розробляє технологічні рішення. Готуються так звані білі списки – переліки найбільш важливих вебресурсів, доступних навіть під час тотального шатдауну.

За задумом, весь трафік при відключенні проходитиме через фільтрацію DPI, а користувач перед отриманням доступу проходитиме CAPTCHA-тест. Після успіху він зможе заходити лише на схвалені сайти, наприклад великі маркетплейси, служби таксі, доставки, держпортали тощо.

Проте така система може стати інструментом цензури. Meduza наголошує, що оператори фактично передають весь трафік у ФСБ, а складений владою перелік "білих" сайтів скоріше посилить контроль (переважно держсервіси) та унеможливить користування незалежними ресурсами.

Окремо заборонені й опції зв’язку в популярних застосунках. З 12 серпня 2025-го Роскомнагляд офіційно призупинив можливість здійснювати голосові або відеодзвінки через WhatsApp та Telegram. Хоч текстові чати залишаються доступними, без VPN подзвонити через ці додатки вже не можна.

Через це все більшої популярності набувають супутниковий інтернет, криптомесенджери (наприклад, Signal) та програми конференц-зв’язку (Google Meet, FaceTime), які досі працюють відносно вільно. Окупованому Криму вже радять не покладатися на месенджери, а "рекомендують спілкуватися SMS-ками", як зазначають місцеві інформатори.

Важливо! Проблеми зі здійсненням дзвінків у WhatsApp і Telegram російські користувачі почали помічати 10–11 серпня. 13 серпня Роскомнагляд офіційно заявив про часткове обмеження дзвінків у двох месенджерах, пояснивши це нібито боротьбою зі злочинцями.



14 серпня 2025 року WhatsApp виступив із заявою у відповідь на блокування голосових дзвінків у Росії. Компанія назвала це "спробою порушити право людей на безпечне спілкування" та наголосила, що месенджер захищений наскрізним шифруванням і протидіє втручанню урядів у приватність користувачів. WhatsApp пообіцяв робити все можливе, аби забезпечити доступ до захищеного зв’язку в усьому світі, зокрема й у Росії. За даними Mediascope, у липні 2025-го місячна аудиторія месенджера в Росії серед користувачів старше 12 років становила 96,2 мільйона людей.

Побутові наслідки та "закручування гайок"

Вимкнення інтернету помітно вплинуло на повсякденне життя. Наприклад, у магазинах, кафе і на заправках ввели систему "тільки готівка", коли продавці пояснюють, що платіжні термінали не працюють без інтернету. The Insider наводить приклад: у липні під час чергового вимкнення мережі в Санкт-Петербурзі супермаркети "повністю перейшли на готівку", і багато покупців залишали свої кошики з товарами біля кас, бо не могли оплатити карткою чи QR-кодом.

Міжнародні правозахисники фіксують небезпечну тенденцію: за даними Access Now, у 2024 році Росія посіла четверте місце у світі за кількістю масштабних цифрових блокувань (поступившись лише Ірану, Китаю, М’янмі та Ефіопії); сім таких випадків сталися уздовж кордону з Україною.

Питання в тому, чи залишаться ці відключення виправданими війною з Україною, чи перетворяться на рутину. Після налаштування інфраструктури вимкнення можуть стати новою нормою, а звиклий до стабільності користувач раптово опиниться в режимі постійних збоїв. У цьому разі наявні системи контролю і "білі списки" дадуть змогу цензурувати месенджери, новинні сайти та інші ресурси без огляду на їхній зміст, залишаючи населення відрізаним від невигідної владі інформації. Втім, росіяни навіть у такій ситуації досі не готові до масових протестів.