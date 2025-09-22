Російські ЗМІ пишуть, що "ЗСУ атакували так звану дачу ФСБ, де неодноразово відпочивав особисто Путін". Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували атаку Сил оборони по Криму та припустили, кого вдалося ліквідувати та які об'єкти знищити.

Що означає об'єкт у селищі Форос особисто для Путіна?

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ та військовий експерт Іван Тимочко зауважив, що у селищі Форос розташовані не просто дачі ФСБ, а зокрема елітний ресторан, який напередодні виставляв оголошення, що не прийматиме відвідувачів, оскільки заброньований для "поважних" осіб.

Важливо, що Сили оборони змогли обійти протиповітряну оборону росіян у Криму, адже весь півострів насичений російськими системами ППО. Хтось каже, що за рівнем захисту Крим поступається тільки Москві, а хтось, що на рівні з Москвою. Попри це є позитивний результат.

Зверніть увагу! Окупаційний очільник Криму Сергій Аксьонов повідомив про пошкодження кількох об'єктів на території санаторію "Форос". За його словами, внаслідок удару нібито загинуло троє людей, ще 16 отримали поранення.

До того ж не забуваймо, що прильоти по Криму відбуваються постійно. Під час атак вдається знищувати не тільки "елітні ресторани" з партноменклатурою окупаційної влади та військово-політичного керівництва, а також аеродроми, склади, військові частини, де противник проводить процес набору, накопичення, особового складу для того, щоб відправляти їх вже на материкову територію України для підсилення своїх сил, зокрема на Покровському чи Лиманському напрямках.

Удар по санаторію "Форос" має вагоме значення в інформаційному плані на російському пропагандистському полі. Адже про це всі говорять і знають, який пієтет Володимир Путін має до Криму, як він пишався окупацією цього півострова.

Атака суттєво вплине і на російських "політиків", які досі перебувають на анексованому півострові. Зокрема, наступного разу вони задумаються, чи треба їм збиратися,

– мовив Тимочко.

За його словами, важливо дізнатися, представники яких верств російської політичної еліти були ліквідовані внаслідок атаки – чи це були військові, чи політики, чи якийсь серйозний командний центр, наприклад, регіонального рівня управління ФСБ. У будь-якому випадку розуміємо, що там збирали, аналізували та обробляли інформацію з усього Південного напрямку.

Можливо, там збиралися особи, які мали відповідати за наступальні дії на материковій частині території України. Сам факт того, як занили російські військкори і як до цього місця прикута увага в Україні та закордоном свідчить про те, що потрапили в щось дуже серйозне, не враховуючи символічного значення, що це дачі Путіна й загалом один з осередків ФСБшників на тимчасово окупованій території України,

– припустив військовий експерт.

Звичайно, противник намагатиметься приховати цю інформацію, особливо втрати "поважних" осіб. Проте, на думку Тимочка, незабаром ми матимемо вичерпну і детальну інформацію про результати проробленої роботи.

Відчуття безпеки для російських політичних еліт зникатиме все більше і більше, навіть перебуваючи на таких "серйозно захищених" з повітря, землі та моря об'єктах, як дачі у Форосі, які росіяни чомусь уявляли недоторканними місцями,

– зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

На його думку, атака може призвести до зміни активності сил противника на південному напрямку. Поготів неодноразово озвучувалось, що Росія готує серйозний контрнаступ на Запорізькому напрямку. Так, він був зірваний, зокрема, завдяки тому, що Збройні Сили України суттєво пошкодили залізничну дорогу противника, яку він використовував на цьому напрямку.

До слова, між Форосом і Ялтою розташовані чотири державні дачі, що з радянських часів використовуються політичною елітою. За даними розслідування "Проєкту", дві з них – шоста та восьма – перебувають у користуванні російського диктатора.

Болісна історія для росіян

Політтехнолог Тарас Загородній також вважає, що у ресторані були важливі для Росії люди. Зокрема, зрадник Володимир Сальдо не виходить на зв'язок. Підозрюють, він міг загинути у "Форосі".

"Якщо Сальдо там був, то вони довго шукатимуть його місцерозташування. Одне місце може бути за 100 метрів, одне за 200 метрів… Це буде довго", – сміється Загородній.

Водночас він називає це "уроком" для колаборантів, які зараз очолюють окупаційні адміністрації у тимчасово окупованому Криму.

"Ви наступні, вас скрізь дістануть. Я вперше бачу, що вдарили по ресторану, де є важливі для росіян люди. Це не дуже приємна історія для росіян, адже там вже небезпечно перебувати не тільки гвинтокрилам, літакам та ППО. А вже й випити в ресторані небезпечно. Хай бояться", – запевнив політтехнолог.

До чого призведуть системні атаки по Криму?

Ударів по тимчасово окупованому Кримському півострову стає дедалі більше. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан вважає, що нині відбувається підготовка до серйозного повітряного вторгнення у Крим. За його словами, півострів можна звільнити навіть без наземної операції, оскільки географічно це оперативний "котел".

Його можна рознести протягом року далекобійними засобами ураження – ракетами, БпЛА та авіацією. Там не залишиться жодного стаціонарного та мобільного об'єкта,

– сказав Світан.

Він додав, що утримати Кримський півострів може лише держава, яка повністю контролює його з материка. Навіть сухопутний коридор – ще одна проблема для росіян, адже він нібито забезпечує Крим, але з іншого боку – хороша ціль для повітряного контролю.

На сьогодні анексований півострів – "ахіллесова п'ята" росіян. Річ у тім, що на Крим легко зайти з моря. Єдиний спосіб, щоб прикрити півострів з моря – Чорноморський флот Росії, але Сили оборони значно ослабили його основні можливості, що призвело до переміщення значної частини кораблів з Криму до Новоросійська. Тому зараз Силам оборони легко заходити з моря.

Росіяни технічно не можуть забезпечити повну систему протиповітряної оборони з боку моря, особливо із заходу. Це успішно використовують ГУРівці. За декілька сотень доларів мінусують апарати за мільйони доларів.

Зокрема, знищують ворожі вертольоти, якими окупанти заміняють кораблі з погляду ППО. Переважно гвинтокрили перехоплюють українські безпілотники, які йдуть для виконання бойових завдань у Криму.

