Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Ян Матвєєв.

Чому стягування ППО в Криму – помилка?

Перетворення Криму на базу ППО Матвєєв називає пасткою для самої Росії. Спочатку росіяни розраховували на недоторканність цих систем через відносну ізольованість півострова. Але так було до появи морських дронів.

Морські дрони – це безпілотні надводні апарати, які можуть діяти як камікадзе, як платформи для запуску дрібніших БПЛА або FPV‑дронів, або як розвідувальні – ударні платформи.

Найвідоміші моделі — Magura V5, Sea Baby та Marichka. Деякі з них здатні нести до 850–900 кг вибухівки та долати понад 800–1000 кілометрів, маючи при цьому високу швидкість і низьку радарну помітність. Управління дронами здійснюють спеціальні підрозділи ГУР та СБУ.

Дрони дістаються півострова і вражають російські засоби протиповітряної оборони, яких немає куди сховати на невеликому півострові.

Росіяни не можуть заховати їх у ангари, адже так системи та радари не будуть працювати і виконувати свою функцію. Там російські системи ППО закривають не лише небо над півостровом, а й радари можуть діставати фактично на увесь фронт.

Російські військові зіштовхуються з дилемою: можуть прибрати ППО з Криму, але залишаться без можливості контролювати велику частину неба; можуть звозити ППО на півострів, де вони будуть виявлені і знищені.

Вони привозять нові системи і створюється пастка, виходу з якою просто немає. Військові, ймовірно, продовжить їх відправляти туди, так само як відправляють на смерть військових,

– зауважив Матвєєв.

