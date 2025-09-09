Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки.
Дивіться також Штурми, спецоперації у Чорному морі й диверсії: ГУР показало кадри бойових операцій
Як ГУР знищили ворожу ППО в Криму?
ГУР поділилося кадрами влучної роботи по ворожих дороговартісних системах РЛС 48Я6-К1 "Подльот" та РЛМ-М зі складу комплексу 55Ж6М "Небо-М".
Успішну операцію захисники здійснили 6 вересня. Оператори БпЛА Департаменту активних дій української розвідки відстежили місця розташування окупантів та завдала по них серйозних ударів.
Модуль радіолокації РЛМ-М зі складу комплексу "Небо-М" спецпризначенці ГУР уразили прямо під час руху – російські окупанти якраз покидали позицію бойового чергування,
– розповіли військові.
Робота операторів БпЛА по ворожій ППО: дивіться відео
Зверніть увагу! 48Я6-К1 "Подльот" – російська тривимірна радіолокаційна станція, призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей на малих і надмалих висотах. Коштує близько 5 мільйонів доларів. А РЛМ-М зі складу комплексу 55Ж6М "Небо-М" — це мобільна багатофункціональна РЛС, що використовується для виявлення аеродинамічних і балістичних цілей, а також може інтегруватися з іншими радарами комплексу для кращої точності.
ГУР України протидіє росіянам: останні новини
Нещодавно бійці підрозділу "Братство", що входить до складу ГУР, завадили планам ворога здійснити прорив кордонів Дніпропетровської області. Окупанти хотіли пройти відрізок шляху малими групами й таким чином зайняти вогневі позиції в будівлях. Однак українські захисники не дозволили агресору закріпитися. Дрони знищили укриття ворога.
Військові розвідки серйозно пошкодили дві труби магістрального нафтопроводу та два газогони регіонального значення у російському місті Пенза. Уразити об'єкти в тилу ворога вдалося за допомогою БпЛА.
Ще один вибух на магістральному нафтопроводі стався в Красноармійському районі Саратовської області Росії. Руйнувань зазнав магістральний нафтопровід "Куйбишев – Лисичанськ", що забезпечує окупантів нафтопродуктами.