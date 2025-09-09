Про це пише 24 Канал з посиланням на джерела в ГУР.

Що відомо про ураження газогону в Пензі?

Зранку 8 вересня щонайменше чотири вибухи пролунали в Желєзнодорожньому районі міста Пенза. У цей час було атаковано дві труби магістрального газогону. Крім того, згідно з інформацією джерела в українській розвідці, на цій же локації пошкоджено ще дві труби газогону регіонального значення.

Місцеві ЗМІ Пензи намагалися приховати справжні причини надзвичайної події. Щоб не розповідати про атаку на критично важливу інфраструктуру, влада вигадала "планові навчання" на нафтогазових обʼєктах спільно з екстреними та спеціальними службами.

Окупанти закликали місцевих мешканців зберігати спокій та не реагувати на інформацію про вибухи в місцевих пабліках,

– розповіли в ГУР.

Зазначається, що обидва уражені газогони забезпечували діяльність російських військових обʼєктів, що задіяні у повномасштабній агресії проти України.