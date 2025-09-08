Як повідомляють джерела 24 Каналу в Головному управлінні розвідки, на парковці поблизу військової частини спрацювало два вибухових пристрої.

Що відомо про вибухи у Хабаровську?

Вибухи трапилися близько 9:00 – саме тоді, коли російські армійці прибували на службу. Відомо про загиблих і поранених серед особового складу ворожого війська.

Після інциденту спецслужби Росії заблокували мобільний інтернет та змінили рух громадського транспорту, аби місцеві мешканці не дізналися правди про надзвичайну подію.

Зауважимо, що 748-й окремий батальйон оперативного призначення Росгвардії (якраз військова частина 6912) брав участь у боях в Україні. Зокрема, повідомлялося про втрати батальйону у боях під Києвом на початку 2022 року.