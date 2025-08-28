Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на OSINT-канал "КіберБорошно".

️Чим загрожують Росії ураження на Афіпському НПЗ?

Осінтери розповіли, що атакована на Афіпському НПЗ установка була введена в експлуатацію у 1964 році, а в 2020 році – реконструйована.

Вона має потужність близько 3,25 мільйона тонн нафти на рік.

Установка спільної переробки газу та газового конденсату на Афіпському НПЗ / Фото "КіберБорошна"

Вона служить для підготовки попутного нафтового газу і газового конденсату, які надходять на завод, до подальшої переробки. У процесі виділяються такі фракції, як пропан-бутан, стабільний легкий бензин, а залишки очищаються до стану, придатного для використання як паливо чи сировина для інших технологічних процесів,

– розповіли у "КіберБорошні".

Там зауважили, якщо ця установка зупинена, то значну частину сировини не зможуть підготувати до подальшої переробки.

А, отже, Афіпський НПЗ фактично втрачає один із головних потоків.

Де розташований Афіпський НПЗ: дивіться на карті

Атака на Росію 28 серпня: що відомо?