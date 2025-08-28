Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OSINT-канал "КиберБорошно".
чем грозят России поражения на Афипском НПЗ?
Осинтеры рассказали, что атакованная на Афипском НПЗ установка была введена в эксплуатацию в 1964 году, а в 2020 году – реконструирована.
Она имеет мощность около 3,25 миллиона тонн нефти в год.
Установка совместной переработки газа и газового конденсата на Афипском НПЗ / Фото "КиберБорошна"
Она служит для подготовки попутного нефтяного газа и газового конденсата, которые поступают на завод, к дальнейшей переработке. В процессе выделяются такие фракции, как пропан-бутан, стабильный легкий бензин, а остатки очищаются до состояния, пригодного для использования в качестве топлива или сырья для других технологических процессов,
– рассказали в "КиберБорошне".
Там отметили, если эта установка остановлена, то значительную часть сырья не смогут подготовить к дальнейшей переработке.
А, следовательно, Афипский НПЗ фактически теряет один из главных потоков.
Где расположен Афипский НПЗ: смотрите на карте
Атака на Россию 28 августа: что известно?
В России утверждают, что в ночь на 28 августа якобы сбили 102 украинских БПЛА. По данным российских СМИ, после падения обломков вспыхнул лесной пожар, есть повреждения крыш жилых зданий и железной дороги.
Но в Генштабе ВСУ рассказали о значительно более масштабных последствиях. Так, украинским дронам, кроме Афипского, удалось атаковать Куйбышевский НПЗ. Там вспыхнул пожар.
Также под прицелом были склады боеприпасов и ряд логистических объектов оккупантов в России и на временно оккупированных территориях Украины.