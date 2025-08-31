Про це пише 24 Канал із посиланням на дані OSINT-фахівців.

Що уразили Сили оборони?

Українські воїни здійснили успішну атаку на ворожий аеродром. Захисники вдарили по аеродрому "Бутурлиновка" у Воронезькій області Росії вночі 21 серпня.

Стало відомо, що внаслідок удару було уражено техніко-експлуатаційну частину аеродрому, яка відповідає за ремонт, обслуговування та технічну підтримку авіаційної техніки, що експлуатується на цій базі.

Наслідки удару по аеродрому у Воронезькій області / Фото OSINT-аналітиків

Удари по російських об'єктах: що відомо?