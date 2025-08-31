OSINT-аналітик повідомив, що дрони знищили два гелікоптери на аеродромі в Сімферополі 30 серпня, передає 24 Канал.

Що відомо про ураження гелікоптерів росіян у Криму?

Зазначається, що близько 06:30 російські моніторингові ресурси зафіксували рух БпЛА у напрямку аеропорту Сімферополя. Згодом у мережі з'явилися кадри пожежі біля летовища.

За попередніми даними, на основі порівняння знімків від 30 серпня о 09:02 та 22 серпня о 09:07, в районі, де розташовувалися гелікоптери Мі-8 та Мі-24, видно пожежі.

Аеропорт Сімферополя 22 та 30 серпня 2025 року / Фото AviVector