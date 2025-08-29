Сили оборони України продовжують ефективно атакувати російську військову техніку, зокрема на територію тимчасово окупованого Криму. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ГУР.

Що відомо про ураження російської РЛС?

У ніч на 28 серпня 2025 року спецпризначенці підрозділу "Примари" ГУР МО України провели ефективну операцію в тилу ворога. Українські бійці вразили одну з головних складових частин російської системи ППО – радіолокаційний комплекс 91Н6Е ЗРК С-400 "Тріумф".

Як Росія використовує "Тріумф"? Росія активно використовує комплекси С-400 "Тріумф" для прикриття окупованих територій та ударів по Україні, зокрема по прифронтових містах. Ця зброя неодноразово застосовувалася для атак по цивільній інфраструктурі, що призводило до жертв серед мирного населення.

За даними розвідки, таке ураження в якихось аспектах виводить радар з ладу й позбавляє систему її основних "очей" — довготривалого виявлення цілей.

Ураження російського "Тріумфу": відео ГУР

Черговий "тріумф" загарбників на півострові "осліп" – схоже, це фіаско,

– йдеться у повідомленні ГУР.

Ця подія – черговий результат стратегії української розвідки. Вона успішно розвивається внаслідок точних ударів по дороговартісним цілям окупантів, що знижує їхню здатність контролювати повітряний простір.

