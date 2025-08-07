Він є цивільно-військовим, бо зараз на ньому стоїть армійська авіація. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, додавши, що такі літаки працюють проти нас.

Що саме уразили в Сочі?

Головне завдання армійської авіації, яка базується у Сочі, – знищувати наші безпілотники. Це один з найдешевших способів, якщо є достатня кількість вертольотів і можливість вийти на ціль. У такому випадку вони добре відпрацюють.

До того ж у нових російських вертольотів є теплові приціли. Вони можуть працювати вночі, тому ефективність є. Ці засоби росіяни розташували на цивільному аеродромі в Сочі, тим самим перетворивши його на легальну ціль для України,

– сказав Роман Світан.

У Росії після такого удару точно стало менше авіаційного палива. Скоріш за все, це робота Сил безпілотних систем, які б'ють по російських НПЗ та складах з горючо-мастильними матеріалами.

Засоби ураження на відстань 600 – 700 кілометрів в України точно є. Тож такі удари продовжаться.

Нагадаємо, про атаку безпілотників стало відомо 4 серпня. Як наслідок, сталося займання резервуара з паливом на нафтобазі в Адлерському районі. Аеропорт у Сочі не працював, десятки рейсів затримали. Місцеві розповіли про понад 20 вибухів.